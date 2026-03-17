Европа должна быть готова занять место США в переговорах о мире в Украине - Кошта

Киев • УНН

 • 538 просмотра

Антониу Кошта заявил о готовности ЕС перехватить инициативу у Трампа. Блок продолжит давление на Москву и отказ от российских энергоносителей.

Европа должна быть готова занять место США в переговорах о мире в Украине - Кошта

Президент Европейского совета Антониу Кошта считает, что Европейскому Союзу «в будущем придется вести переговоры с Россией по вопросам безопасности» и мира в Украине, хотя добавил, что этот момент еще не наступил и блок должен продолжать давление на Москву и поддержку Киева. Об этом сообщает EFE, пишет УНН.

Детали

В интервью европейскому консорциуму новостных агентств ENR, частью которого является EFE, Кошта заявил, что 27 стран «должны быть готовы» к случаю, если диалог по прекращению войны, который возглавляет президент США Дональд Трамп, не даст желаемых результатов.

Антониу Кошта отметил, что сейчас следует избегать прерывания усилий, возглавляемых президентом Трампом, направленных на достижение справедливого и прочного мира в Украине, комментируя призыв премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера нормализовать отношения с Москвой ради более дешевой энергии для ЕС.

Может наступить момент, когда президент Трамп решит не продолжать или не поддерживать свои усилия, или, к сожалению, они потерпят неудачу. Тогда нам придется быть готовыми продолжить эти усилия и пытаться достичь справедливого и прочного мира в Украине

- сообщил Кошта.

На данный момент главным вкладом ЕС является усиление экономического давления на Россию и продолжение поддержки Украины всеми доступными средствами. В то же время Кошта подчеркнул, что впоследствии может наступить момент, когда Европе придется самостоятельно заменить усилия президента Трампа и предпринять собственные шаги для достижения справедливого и прочного мира в Украине.

Нормализация отношений с Москвой не рассматривается

Кошта не ожидает, что на саммите лидеров ЕС в четверг в Брюсселе будет обсуждаться предложение Де Вевера, высказанное им в интервью бельгийской газете "L’Echo" в минувшие выходные. Де Вевер заявил, что "достижение соглашения" с Москвой является наиболее реалистичным вариантом для ЕС из-за недостаточной военной поддержки Киева и неэффективности экономических санкций, а также с целью получить более дешевую энергию.

Стратегия Европейского Союза ясна: отсоединиться от российской энергетики. Речь не идет о переговорах с Россией по цене на энергию

- подчеркнул Кошта.

Президент Европейского совета напомнил, что существует исключение из запрета на импорт российской нефти и газа для Венгрии и Словакии, поставки которых через трубопровод "Дружба" были прерваны из-за войны

Ольга Розгон

