Європа повинна бути готова зайняти місце США у переговорах про мир в Україні - Кошта
Київ • УНН
Антоніу Кошта заявив про готовність ЄС перехопити ініціативу у Трампа. Блок продовжить тиск на Москву та відмову від російських енергоносіїв.
Президент Європейської ради, Антоніу Кошта, вважає, що Європейському Союзу "у майбутньому доведеться вести переговори з Росією щодо безпеки" та миру в Україні, хоча додав, що цей момент ще не настав і блок повинен продовжувати тиск на Москву та підтримку Києва. Про це повідомляє EFE, пише УНН.
Деталі
В інтерв'ю європейському консорціуму новинних агентств ENR, частиною якого є EFE, Коста заявив, що 27 країн "повинні бути готові" до випадку, якщо діалог щодо припинення війни, який очолює президент США Дональд Трамп, не дасть бажаних результатів.
Антоніу Кошта зазначив, що наразі слід уникати переривання зусиль, очолюваних президентом Трампом, спрямованих на досягнення справедливого та тривалого миру в Україні, коментуючи заклик прем’єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера нормалізувати відносини з Москвою задля дешевшої енергії для ЄС.
Може настати момент, коли президент Трамп вирішить не продовжувати або не підтримувати свої зусилля, або, на жаль, вони зазнають невдачі. Тоді нам доведеться бути готовими продовжити ці зусилля й намагатися досягти справедливого та тривалого миру в Україні
На цей момент головним внеском ЄС є посилення економічного тиску на Росію та продовження підтримки України всіма доступними засобами. Водночас Кошта наголосив, що згодом може настати момент, коли Європі доведеться самостійно замінити зусилля президента Трампа та вжити власних кроків для досягнення справедливого та тривалого миру в Україні.
Нормалізація відносин із Москвою не розглядається
Кошта не очікує, що на саміті лідерів ЄС у четвер у Брюсселі буде обговорюватися пропозиція Де Вевера, висловлена ним у інтерв’ю бельгійській газеті "L’Echo" минулими вихідними. Де Вевер заявив, що "досягнення угоди" з Москвою є найреалістичнішим варіантом для ЄС через недостатню військову підтримку Києва та неефективність економічних санкцій, а також з метою отримати дешевшу енергію.
Стратегія Європейського Союзу є чіткою: від’єднатися від російської енергетики. Мова не йде про переговори з росією щодо ціни на енергію
Президент Європейської ради нагадав, що існує виняток із заборони на імпорт російської нафти та газу для Угорщини та Словаччини, постачання яких через трубопровід "Дружба" було перервано через війн
