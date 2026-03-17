Європа повинна бути готова зайняти місце США у переговорах про мир в Україні - Кошта

Ексклюзив
13:37 • 3208 перегляди
ДБР розслідує знищення матеріалів атестації прокурорів за часів реформи Рябошапки
13:00 • 8832 перегляди
У ЄС заявили, що запропонували фінансову і технічну допомогу щодо "Дружби" і Україна прийняла пропозицію
Ексклюзив
12:18 • 10446 перегляди
"Європа вже зрозуміла: російський газ - це зброя" - аналітик про ідею відновити закупівлі енергоресурсів з рф
Ексклюзив
11:42 • 16682 перегляди
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
Ексклюзив
11:29 • 12981 перегляди
США намагаються відірвати росію від Китаю - стара стратегія у новій геополітичній реальності
Ексклюзив
10:34 • 12191 перегляди
Аерокосмічна асоціація готує пропозиції змін до законодавства щодо спецрежиму Defence City
17 березня, 07:54 • 16920 перегляди
Україна отримала повний пакет умов для вступу до ЄС - Прем'єр
16 березня, 17:55 • 32745 перегляди
В Україні створили робочу групу для відновлення роботи аеропортів
16 березня, 17:43 • 50926 перегляди
ЄС завтра відкриває технічні перемовини щодо наступних кластерів для України - Марта Кос
Ексклюзив
16 березня, 16:39 • 36315 перегляди
Чи очищають кімнатні рослини повітря в домі: правда і міфи
Посольство США в Багдаді атакували ракетами та дронами17 березня, 04:45 • 10199 перегляди
МВФ стурбований фінансуванням України через затримки в парламенті17 березня, 06:01 • 23776 перегляди
Гра Resident Evil Requiem встановила історичний рекорд продажів у серії17 березня, 06:57 • 20960 перегляди
Зеленський розкрив деталі брехні Ірану про постачання тисяч дронів росії17 березня, 07:37 • 16439 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році11:32 • 15054 перегляди
Публікації
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
Ексклюзив
11:42 • 16657 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році11:32 • 15197 перегляди
Дизель і газ різко подорожчали: як змінилися ціни на АЗС за тиждень16 березня, 16:16 • 38148 перегляди
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
Ексклюзив
16 березня, 13:54 • 53439 перегляди
Великдень 2026: хто святкуватиме раніше - православні чи католикиPhoto16 березня, 12:37 • 45907 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі провели ніч на "Оскарі" без публічності - деталіPhoto12:55 • 4262 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році11:32 • 15197 перегляди
Гра Resident Evil Requiem встановила історичний рекорд продажів у серії17 березня, 06:57 • 21058 перегляди
Шон Пенн отримав "Оскар" і пропустив нагородження, обравши Україну, а не церемонію - ЗМІ16 березня, 06:56 • 42268 перегляди
Кім Кардаш'ян і Кріс Дженнер заперечили змову навколо секс-відео15 березня, 10:00 • 52075 перегляди
Європа повинна бути готова зайняти місце США у переговорах про мир в Україні - Кошта

Київ • УНН

 • 338 перегляди

Антоніу Кошта заявив про готовність ЄС перехопити ініціативу у Трампа. Блок продовжить тиск на Москву та відмову від російських енергоносіїв.

Європа повинна бути готова зайняти місце США у переговорах про мир в Україні - Кошта

Президент Європейської ради, Антоніу Кошта, вважає, що Європейському Союзу "у майбутньому доведеться вести переговори з Росією щодо безпеки" та миру в Україні, хоча додав, що цей момент ще не настав і блок повинен продовжувати тиск на Москву та підтримку Києва. Про це повідомляє EFE, пише УНН.

Деталі

В інтерв'ю європейському консорціуму новинних агентств ENR, частиною якого є EFE, Коста заявив, що 27 країн "повинні бути готові" до випадку, якщо діалог щодо припинення війни, який очолює президент США Дональд Трамп, не дасть бажаних результатів.

Антоніу Кошта зазначив, що наразі слід уникати переривання зусиль, очолюваних президентом Трампом, спрямованих на досягнення справедливого та тривалого миру в Україні, коментуючи заклик прем’єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера нормалізувати відносини з Москвою задля дешевшої енергії для ЄС.

Може настати момент, коли президент Трамп вирішить не продовжувати або не підтримувати свої зусилля, або, на жаль, вони зазнають невдачі. Тоді нам доведеться бути готовими продовжити ці зусилля й намагатися досягти справедливого та тривалого миру в Україні

- повідомив Кошта.

На цей момент головним внеском ЄС є посилення економічного тиску на Росію та продовження підтримки України всіма доступними засобами. Водночас Кошта наголосив, що згодом може настати момент, коли Європі доведеться самостійно замінити зусилля президента Трампа та вжити власних кроків для досягнення справедливого та тривалого миру в Україні.

Нормалізація відносин із Москвою не розглядається

Кошта не очікує, що на саміті лідерів ЄС у четвер у Брюсселі буде обговорюватися пропозиція Де Вевера, висловлена ним у інтерв’ю бельгійській газеті "L’Echo" минулими вихідними. Де Вевер заявив, що "досягнення угоди" з Москвою є найреалістичнішим варіантом для ЄС через недостатню військову підтримку Києва та неефективність економічних санкцій, а також з метою отримати дешевшу енергію.

Стратегія Європейського Союзу є чіткою: від’єднатися від російської енергетики. Мова не йде про переговори з росією щодо ціни на енергію

- наголосив Кошта.

Президент Європейської ради нагадав, що існує виняток із заборони на імпорт російської нафти та газу для Угорщини та Словаччини, постачання яких через трубопровід "Дружба" було перервано через війн

Рішення США послабити санкції проти російської нафти викликає велике занепокоєння - Кошта13.03.26, 16:45 • 4514 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Барт Де Вевер
Антоніу Кошта
Дональд Трамп
Європейський Союз
Брюссель
Бельгія
Португалія
Словаччина
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Україна