Рішення США послабити санкції проти російської нафти викликає велике занепокоєння - Кошта
Київ • УНН
Рішення американської адміністрації послабити санкції проти російської нафти збільшує ресурси Кремля для війни проти України. Про це написав президент Євроради Антоніу Кошта, передає УНН.
Деталі
"Одностороннє рішення США скасувати санкції на експорт російської нафти викликає велике занепокоєння, оскільки воно впливає на європейську безпеку", - написав Кошта.
Він зазначив, що зростання економічного тиску на росію є вирішальним для того, щоб Москва погодилася на серйозні переговори щодо справедливого та тривалого миру.
"Послаблення санкцій збільшує ресурси росії для здійснення військової агресії проти України", - наполягає Кошта.
Нагадаємо
США послаблюють обмеження на торгівлю російською нафтою через кризу в Перській затоці. Це дасть росії додаткові кошти для фінансування війни в Україні.
