Віктор Орбан

Голова Євроради відповів на листа Орбана щодо війни в Україні і переговорів з рф: що сказав

Антоніу Кошта заявив, що мир - це не просто припинення вогню, яке дасть росії час повернутися сильнішою. Він відреагував на лист Орбана, який вимагав прямих переговорів ЄС з рф за прикладом США.