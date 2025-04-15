Віктор Орбан

Радник Орбана заявив, що вступ України до ЄС поглине ресурси та послабить позицію Угорщини. Підтримка коштуватиме 100 млрд доларів на рік, а для Угорщини це може стати тягарем у 20 тисяч мільярдів форинтів.
Парламент Угорщини ухвалив поправку, яка дозволяє забороняти публічні ЛГБТК+ заходи, такі як Будапешт Прайд. Влада зможе ідентифікувати учасників та штрафувати.
Угорський парламент може ухвалити поправку до конституції, яка фактично забороняє зібрання ЛГБТК+ спільноти. Також можливе призупинення громадянства за загрозу безпеці країни.
Петер Мадьяр пообіцяв розблокувати мільярди євро від ЄС для економіки Угорщини та провести референдум щодо вступу України в ЄС, якщо його оберуть наступного року.
Тисячі людей з Сербії, Косово та Боснії зібрались в Белграді на мітинг на підтримку Вучича. Це відповідь на антикорупційні протести, що ставлять під загрозу його позицію.
В Угорщині розпочали розслідування спалаху ящуру, підозрюючи неприродне походження вірусу. Влада вживає суворих заходів, щоб запобігти повторенню епідемії 2001 року.
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна закликав до жорсткої позиції щодо Віктора Орбана. Він запропонував застосувати статтю 7 Договору про ЄС, щоб "заблокувати" угорського премʼєра.
Якщо Угорщина заблокує санкції проти рф, ЄС може повернути путіну 240 млрд євро заморожених активів. Естонія закликає конфіскувати ці кошти.
Прем'єр-міністр Ізраїлю планує зустрітися з президентом США, щоб обговорити запроваджені мита та іранську ядерну програму. Нетаньяху стане першим іноземним лідером, який обговорить з Трампом скасування мит.
Влада Угорщини ініціює процес виходу з Міжнародного кримінального суду. Відповідну заяву зробив керівник апарату прем’єр-міністра Віктора Орбана.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відвідав Будапешт для переговорів з Віктором Орбаном. Візит відбувається на тлі ордера МКС на арешт Нетаньяху за військові злочини у Газі.
Міністр юстиції Угорщини повідомив про наміри країни вийти з МКС, очікуючи на позицію Трампа. Уряд внесе проєкт резолюції до парламенту для офіційного ініціювання виходу.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху 2 квітня відвідає Угорщину для зустрічі з Віктором Орбаном, який раніше відхилив ордер МКС на його арешт. Угорщина є близьким союзником Ізраїлю в ЄС та НАТО.
Угорський уряд закликає громадян висловитись щодо вступу України до ЄС, надавши перелік із семи "ризиків", які включають фінансові, сільськогосподарські та безпекові питання.
Петер Сійярто здійснив 13-ий візит до москви з початку повномасштабної російської агресії проти України. Урядовці ЄС здивовані частими контактами угорського міністра з кремлем.
Політичний директор Орбана заявив, що є пріоритетнішим завдання та виклики, ніж допомога Україні. Радник прем'єр-міністра Віктора Орбана зазначає, що для Угорщини "інтереси європейців є важливішими".
Лідери ЄС обговорили з Зеленським ситуацію в Україні та переговори під керівництвом США. Вони дійшли згоди, що наразі реальних переговорів не ведеться.
Лідери ЄС очікують, що прем'єр Угорщини повторить спробу заблокувати підтримку Україні. Інші лідери готові ухвалювати рішення від імені групи з 26 країн.
Шість країн ЄС закликали Брюссель терміново розробити чітку дорожню карту для вступу України до блоку. Це відбувається на тлі побоювань, що Угорщина намагається підірвати шанси України.
Парламент Угорщини ухвалив закон про заборону ЛГБТК+ прайдів, посилаючись на захист дітей. За порушення передбачені штрафи та використання розпізнавання облич.
Дії Трампа щодо USAID заохотили Орбана, Фіцо та Вучича посилити тиск на неурядові організації та медіа у своїх країнах. Уряди Угорщини, Сербії та Словаччини активізували зусилля.
Угорська правляча партія FIDESZ внесла законопроєкт, який забороняє організацію щорічних гей-парадів у Будапешті. Орбан останнім часом посилив нападки на ЛГБТК-групи.
В Угорщині пройдуть голосування щодо вступу України до Євросоюзу. Уряд країни опублікував зразок бюлетеня з питанням, чи підтримують угорці вступ України до ЄС.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висунув 12 вимог до ЄС, серед яких є пункт про те, що Євросоюз має існувати, але без членства України. Свої вимоги він оприлюднив у суботу.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що для вступу України до ЄС потрібна одностайна підтримка, і останнє слово залишається за Угорщиною. Він не вважає справедливим порівнювати Україну з іншими країнами-кандидатами.
Віктор Орбан замість спілкування з пресою перед самітом ЄС опублікував пост про зустріч з Макроном. Він заявив про згоду щодо зміцнення обороноздатності Європи, попри розбіжності щодо миру.
Віктор Орбан відвідає Францію 5 березня на запрошення Макрона для обговорення російсько-української війни. Візит відбувається після зустрічі 18 країн у Лондоні щодо безпеки ЄС.
Антоніу Кошта заявив, що мир - це не просто припинення вогню, яке дасть росії час повернутися сильнішою. Він відреагував на лист Орбана, який вимагав прямих переговорів ЄС з рф за прикладом США.
Прем'єр Угорщини надіслав лист голові Європейської ради з пропозицією вести прямі переговори з рф щодо України. Орбан вважає, що ЄС має наслідувати приклад США у питанні досягнення миру.
Після суперечки між Зеленським, Трампом та Венсом у Білому домі, Орбан підтримав позицію Трампа. Угорський прем'єр заявив, що "сильні люди створюють мир".