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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24116 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 149834 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 131894 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 132558 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195251 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77337 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Віктор Орбан

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В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

Радник Орбана заявив, що вступ України до ЄС поглине ресурси та послабить позицію Угорщини. Підтримка коштуватиме 100 млрд доларів на рік, а для Угорщини це може стати тягарем у 20 тисяч мільярдів форинтів.

Економіка • 08:39 • 17411 перегляди

В Угорщині заборонили ЛГБТК+ заходи: деталі нової поправки до конституції

Парламент Угорщини ухвалив поправку, яка дозволяє забороняти публічні ЛГБТК+ заходи, такі як Будапешт Прайд. Влада зможе ідентифікувати учасників та штрафувати.

Новини Світу • 06:19 • 2848 перегляди

Угорщина готується ухвалити конституційну поправку, яка фактично забороняє зібрання ЛГБТК+

Угорський парламент може ухвалити поправку до конституції, яка фактично забороняє зібрання ЛГБТК+ спільноти. Також можливе призупинення громадянства за загрозу безпеці країни.

Новини Світу • 14 квітня, 10:47 • 3694 перегляди

Головний конкурент Орбана обіцяє розблокувати кошти ЄС для Угорщини та провести референдум щодо України

Петер Мадьяр пообіцяв розблокувати мільярди євро від ЄС для економіки Угорщини та провести референдум щодо вступу України в ЄС, якщо його оберуть наступного року.

Політика • 14 квітня, 05:18 • 3188 перегляди

У Сербії відбувся мітинг на підтримку президента Вучича

Тисячі людей з Сербії, Косово та Боснії зібрались в Белграді на мітинг на підтримку Вучича. Це відповідь на антикорупційні протести, що ставлять під загрозу його позицію.

Новини Світу • 12 квітня, 20:27 • 2776 перегляди

Спалах ящуру в Угорщині: ветслужба почала розслідування

В Угорщині розпочали розслідування спалаху ящуру, підозрюючи неприродне походження вірусу. Влада вживає суворих заходів, щоб запобігти повторенню епідемії 2001 року.

Новини Світу • 10 квітня, 09:33 • 10534 перегляди

"Угорщина грає в команді путіна": Естонія закликає позбавити Орбана права голосу в ЄС

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна закликав до жорсткої позиції щодо Віктора Орбана. Він запропонував застосувати статтю 7 Договору про ЄС, щоб "заблокувати" угорського премʼєра.

Політика • 6 квітня, 05:15 • 10689 перегляди

ЄС може віддати путіну 240 млрд євро, якщо Угорщина заблокує санкції - МЗС Естонії

Якщо Угорщина заблокує санкції проти рф, ЄС може повернути путіну 240 млрд євро заморожених активів. Естонія закликає конфіскувати ці кошти.

Новини Світу • 5 квітня, 14:36 • 23820 перегляди

Нетаньяху стане першим іноземним лідером, який зустрінеться з Трампом, щоб обговорити скасування мит

Прем'єр-міністр Ізраїлю планує зустрітися з президентом США, щоб обговорити запроваджені мита та іранську ядерну програму. Нетаньяху стане першим іноземним лідером, який обговорить з Трампом скасування мит.

Економіка • 5 квітня, 02:07 • 10676 перегляди

Угорщина підтвердила вихід з Міжнародного кримінального суду

Влада Угорщини ініціює процес виходу з Міжнародного кримінального суду. Відповідну заяву зробив керівник апарату прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Новини Світу • 3 квітня, 08:48 • 11827 перегляди

Нетаньяху прибув до Угорщини на зустріч з Орбаном попри ордер на арешт

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відвідав Будапешт для переговорів з Віктором Орбаном. Візит відбувається на тлі ордера МКС на арешт Нетаньяху за військові злочини у Газі.

Новини Світу • 3 квітня, 04:15 • 5028 перегляди

Угорщина планує вийти з Міжнародного кримінального суду - ЗМІ

Міністр юстиції Угорщини повідомив про наміри країни вийти з МКС, очікуючи на позицію Трампа. Уряд внесе проєкт резолюції до парламенту для офіційного ініціювання виходу.

Новини Світу • 2 квітня, 12:35 • 8029 перегляди

Попри ордер МКС на арешт: Нетаньяху відвідає Угорщину на запрошення Орбана

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху 2 квітня відвідає Угорщину для зустрічі з Віктором Орбаном, який раніше відхилив ордер МКС на його арешт. Угорщина є близьким союзником Ізраїлю в ЄС та НАТО.

Політика • 30 березня, 17:18 • 44106 перегляди

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Угорський уряд закликає громадян висловитись щодо вступу України до ЄС, надавши перелік із семи "ризиків", які включають фінансові, сільськогосподарські та безпекові питання.

Політика • 30 березня, 03:28 • 131876 перегляди

Сійярто у 13-ий раз в москві за 3 роки: головний дипломат Орбана прагне до рекорду в контактах із кремлем

Петер Сійярто здійснив 13-ий візит до москви з початку повномасштабної російської агресії проти України. Урядовці ЄС здивовані частими контактами угорського міністра з кремлем.

Політика • 26 березня, 14:03 • 21264 перегляди

Радник Орбана: переозброєння Європи - більш важливий виклик, ніж підтримка України

Політичний директор Орбана заявив, що є пріоритетнішим завдання та виклики, ніж допомога Україні. Радник прем'єр-міністра Віктора Орбана зазначає, що для Угорщини "інтереси європейців є важливішими".

Політика • 20 березня, 17:38 • 15263 перегляди

Лідери ЄС закликали рф до справжньої політичної волі для припинення війни, не бачать "реальних переговорів" - Guardian

Лідери ЄС обговорили з Зеленським ситуацію в Україні та переговори під керівництвом США. Вони дійшли згоди, що наразі реальних переговорів не ведеться.

Політика • 20 березня, 14:28 • 9872 перегляди

У ЄС готуються до повторення Орбаном тактики з блокуванням підтримки України, але готові рухатися 26-ма - Politico

Лідери ЄС очікують, що прем'єр Угорщини повторить спробу заблокувати підтримку Україні. Інші лідери готові ухвалювати рішення від імені групи з 26 країн.

Політика • 20 березня, 12:50 • 9844 перегляди

Шість країн ЄС закликають до пришвидшення з членством України - Politico

Шість країн ЄС закликали Брюссель терміново розробити чітку дорожню карту для вступу України до блоку. Це відбувається на тлі побоювань, що Угорщина намагається підірвати шанси України.

Політика • 19 березня, 09:43 • 13094 перегляди

Угорщина офіційно заборонила проведення гей-парадів у Будапешті

Парламент Угорщини ухвалив закон про заборону ЛГБТК+ прайдів, посилаючись на захист дітей. За порушення передбачені штрафи та використання розпізнавання облич.

Новини Світу • 18 березня, 15:55 • 17462 перегляди

Трамп "надихнув" Орбана, Фіцо та Вучича посилити тиск на НУО та медіа

Дії Трампа щодо USAID заохотили Орбана, Фіцо та Вучича посилити тиск на неурядові організації та медіа у своїх країнах. Уряди Угорщини, Сербії та Словаччини активізували зусилля.

Новини Світу • 18 березня, 11:24 • 42709 перегляди

Партія Орбана прагне заборонити гей-паради в Будапешті

Угорська правляча партія FIDESZ внесла законопроєкт, який забороняє організацію щорічних гей-парадів у Будапешті. Орбан останнім часом посилив нападки на ЛГБТК-групи.

Новини Світу • 17 березня, 13:46 • 10146 перегляди

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині пройдуть голосування щодо вступу України до Євросоюзу. Уряд країни опублікував зразок бюлетеня з питанням, чи підтримують угорці вступ України до ЄС.

Політика • 17 березня, 00:38 • 107605 перегляди

Орбан висунув 12 вимог до ЄС, хоче "Союз, але без України"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висунув 12 вимог до ЄС, серед яких є пункт про те, що Євросоюз має існувати, але без членства України. Свої вимоги він оприлюднив у суботу.

Політика • 15 березня, 11:14 • 16953 перегляди

"Останнє слово за Угорщиною": Орбан зробив чергову заяву щодо питання членства України у ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що для вступу України до ЄС потрібна одностайна підтримка, і останнє слово залишається за Угорщиною. Він не вважає справедливим порівнювати Україну з іншими країнами-кандидатами.

Політика • 14 березня, 08:59 • 15189 перегляди

Орбан розповів про результати зустрічі з Макроном перед самітом ЄС: згадав про розбіжності щодо "модальностей миру"

Віктор Орбан замість спілкування з пресою перед самітом ЄС опублікував пост про зустріч з Макроном. Він заявив про згоду щодо зміцнення обороноздатності Європи, попри розбіжності щодо миру.

Війна • 6 березня, 13:32 • 15481 перегляди

Орбан їде до Парижа: що приховує несподівана зустріч з Макроном

Віктор Орбан відвідає Францію 5 березня на запрошення Макрона для обговорення російсько-української війни. Візит відбувається після зустрічі 18 країн у Лондоні щодо безпеки ЄС.

Політика • 4 березня, 15:01 • 19490 перегляди

Голова Євроради відповів на листа Орбана щодо війни в Україні і переговорів з рф: що сказав

Антоніу Кошта заявив, що мир - це не просто припинення вогню, яке дасть росії час повернутися сильнішою. Він відреагував на лист Орбана, який вимагав прямих переговорів ЄС з рф за прикладом США.

Війна • 3 березня, 12:00 • 69393 перегляди

Орбан вимагає у ЄС "прямих переговорів" з рф "за прикладом США"

Прем'єр Угорщини надіслав лист голові Європейської ради з пропозицією вести прямі переговори з рф щодо України. Орбан вважає, що ЄС має наслідувати приклад США у питанні досягнення миру.

Війна • 1 березня, 14:22 • 39254 перегляди

"Сьогодні Трамп сміливо стояв за мир": Орбан прокоментував суперечку в Білому домі

Після суперечки між Зеленським, Трампом та Венсом у Білому домі, Орбан підтримав позицію Трампа. Угорський прем'єр заявив, що "сильні люди створюють мир".

Політика • 28 лютого, 21:17 • 35841 перегляди