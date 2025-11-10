Імпорт російської нафти до ЄС: у Єврокомісії нагадали Угорщині та Словаччині про важливий нюанс
Київ • УНН
Європейський Союз запровадив заборону на імпорт російської нафти, зробивши винятки для Угорщини та Словаччини задля їхньої енергетичної безпеки. У Брюсселі хочуть повністю відмовитися від російських енергоносіїв до кінця 2027 року.
В рамках санкцій проти рф Європейський Союз запровадив заборону на імпорт російської нафти, зробивши винятки для Угорщини та Словаччини. Про це на брифінгу у понеділок повідомила офіційна представниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, інформує УНН.
Деталі
За її словами, мета цього винятку - забезпечити енергетичну безпеку цих двох країн.
Це означає, що і Словаччина, і Угорщина можуть, у рамках цього винятку, продовжувати імпортувати російську нафту
Водночас вона не стала коментувати рішення США запровадити винятки із санкцій для Угорщини, щоб вона могла й надалі купувати російську нафту.
"Хочу нагадати, що влітку ми презентували ініціативу REPower, спрямовану на поступову та ефективну відмову від імпорту нафти і газу з росії до кінця 2027 року", - додала представниця Єврокомісії.
Нагадаємо
Сполучені Штати надали Угорщині річне звільнення від санкцій за використання російської нафти та газу після зустрічі прем'єр-міністра Орбана з президентом Трампом. Угорщина зобов'язалася закуповувати скраплений природний газ у США на суму близько 600 мільйонів доларів.
