Імпорт російської нафти до ЄС: у Єврокомісії нагадали Угорщині та Словаччині про важливий нюанс

19:55 • 10431 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26380 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34757 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 51947 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33684 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50188 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41205 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22936 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24845 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26277 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18494 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 11040 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17342 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo19:26 • 9010 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5524 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 14:28 • 51949 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45706 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50189 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
11 листопада, 12:30 • 41206 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94049 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5544 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 29953 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35221 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 60920 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 136898 перегляди
Імпорт російської нафти до ЄС: у Єврокомісії нагадали Угорщині та Словаччині про важливий нюанс

Київ • УНН

 • 31803 перегляди

Європейський Союз запровадив заборону на імпорт російської нафти, зробивши винятки для Угорщини та Словаччини задля їхньої енергетичної безпеки. У Брюсселі хочуть повністю відмовитися від російських енергоносіїв до кінця 2027 року.

Імпорт російської нафти до ЄС: у Єврокомісії нагадали Угорщині та Словаччині про важливий нюанс

В рамках санкцій проти рф Європейський Союз запровадив заборону на імпорт російської нафти, зробивши винятки для Угорщини та Словаччини. Про це на брифінгу у понеділок повідомила офіційна представниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, інформує УНН.

Деталі

За її словами, мета цього винятку - забезпечити енергетичну безпеку цих двох країн.

Це означає, що і Словаччина, і Угорщина можуть, у рамках цього винятку, продовжувати імпортувати російську нафту

- розповіла дипломатка.

Водночас вона не стала коментувати рішення США запровадити винятки із санкцій для Угорщини, щоб вона могла й надалі купувати російську нафту.

"Хочу нагадати, що влітку ми презентували ініціативу REPower, спрямовану на поступову та ефективну відмову від імпорту нафти і газу з росії до кінця 2027 року", - додала представниця Єврокомісії.

Нагадаємо

Сполучені Штати надали Угорщині річне звільнення від санкцій за використання російської нафти та газу після зустрічі прем'єр-міністра Орбана з президентом Трампом. Угорщина зобов'язалася закуповувати скраплений природний газ у США на суму близько 600 мільйонів доларів.

Трамп запропонував захистити Угорщину від спекулянтів - Орбан про домовленність зі США09.11.25, 06:29 • 11500 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітика
Санкції
Енергетика
Європейська комісія
Дональд Трамп
Європейський Союз
Словаччина
Угорщина
Віктор Орбан