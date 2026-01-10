Південна Корея заперечила порушення повітряного простору КНДР дронами

Південна Корея заперечила заяви Пхеньяна про те, що Сеул порушив повітряний простір Північної Кореї безпілотниками. Про це пише Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Як повідомили у Міноборони Південної Кореї, дрони, про які згадував Пхеньян – як у вересневих звітах, так і в заявах на початку цього місяця, не були моделями, що використовуються збройними силами Південної Кореї.

Військові також не мають жодних записів про експлуатацію безпілотних літальних апаратів у день, зазначений Північною Кореєю.

"Ми не маємо наміру провокувати чи антагонізувати Північну Корею. Ми продовжуватимемо вживати конкретних заходів та докладати зусиль для послаблення напруженості та зміцнення довіри між двома Кореями", – заявили у міноборони Південної Кореї.

Військові КНДР у заяві, опублікованій державним агентством KCNA, повідомили, що 4 січня за допомогою "спеціальних засобів РЕБ" збили дрон, який нібито прилетів з південнокорейського Інчхона. За версією військових, безпілотник був оснащений двома камерами, які здійснювали відеозйомку північнокорейської території.

"Ми рішуче засуджуємо серію обурливих посягань хуліганів на наш суверенітет та неприховані провокаційні дії проти нас", – йдеться у заяві речника генерального штабу північнокорейських збройних сил.

Південна Корея скликала робоче засідання Ради національної безпеки, щоб відреагувати на заяви про безпілотники. Міністерство оборони заявило, що у співпраці з відповідними державними структурами проведе ретельне розслідування щодо можливої причетності до польотів цивільних осіб.

Нагадаємо

Північна Корея виступила з різким засудженням на адресу Сеула після збиття безпілотника, який, за заявою Пхеньяна, проводив розвідку над її територією. Військове керівництво КНДР назвало інцидент "неприхованою провокацією" та порушенням державного суверенітету.

