11:45 • 4030 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
08:55 • 11378 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
08:49 • 14075 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
08:27 • 13588 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 16383 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 25059 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 45149 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 36711 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 35874 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 29399 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
BFM TV

Південна Корея заперечила порушення повітряного простору КНДР дронами

Київ • УНН

 • 180 перегляди

Південна Корея спростовує заяви Пхеньяна про порушення її повітряного простору безпілотниками. Військові Південної Кореї не мають записів про експлуатацію дронів у зазначений КНДР день.

Південна Корея заперечила порушення повітряного простору КНДР дронами

Південна Корея заперечила заяви Пхеньяна про те, що Сеул порушив повітряний простір Північної Кореї безпілотниками. Про це пише Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Як повідомили у Міноборони Південної Кореї, дрони, про які згадував Пхеньян – як у вересневих звітах, так і в заявах на початку цього місяця, не були моделями, що використовуються збройними силами Південної Кореї. 

Військові також не мають жодних записів про експлуатацію безпілотних літальних апаратів у день, зазначений Північною Кореєю.

Кім Чен Ин особисто проконтролював випробування гіперзвукової ракети КНДР05.01.26, 00:36 • 4698 переглядiв

"Ми не маємо наміру провокувати чи антагонізувати Північну Корею. Ми продовжуватимемо вживати конкретних заходів та докладати зусиль для послаблення напруженості та зміцнення довіри між двома Кореями", – заявили у міноборони Південної Кореї.

Військові КНДР у заяві, опублікованій державним агентством KCNA, повідомили, що 4 січня за допомогою "спеціальних засобів РЕБ" збили дрон, який нібито прилетів з південнокорейського Інчхона. За версією військових, безпілотник був оснащений двома камерами, які здійснювали відеозйомку північнокорейської території.

"Ми рішуче засуджуємо серію обурливих посягань хуліганів на наш суверенітет та неприховані провокаційні дії проти нас", – йдеться у заяві речника генерального штабу північнокорейських збройних сил.

Південна Корея скликала робоче засідання Ради національної безпеки, щоб відреагувати на заяви про безпілотники. Міністерство оборони заявило, що у співпраці з відповідними державними структурами проведе ретельне розслідування щодо можливої причетності до польотів цивільних осіб.

Нагадаємо

Північна Корея виступила з різким засудженням на адресу Сеула після збиття безпілотника, який, за заявою Пхеньяна, проводив розвідку над її територією. Військове керівництво КНДР назвало інцидент "неприхованою провокацією" та порушенням державного суверенітету.

Ольга Розгон

Новини Світу
Техніка
Сутички
Bloomberg
Північна Корея
Південна Корея