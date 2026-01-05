Кім Чен Ин особисто проконтролював випробування гіперзвукової ракети КНДР

$42.170.00
4 січня, 15:52 • 13004 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 21094 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 44629 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 31041 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 43783 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 52529 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 58128 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 55762 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 51059 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 66219 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Зеленський анонсував призначення нового очільника Держприкордонслужби незабаром4 січня, 13:19 • 17709 перегляди
ОПЕК+ погодилася підтримувати стабільний видобуток нафти попри розбіжності між членами4 січня, 13:35 • 13645 перегляди
кадиров з'явився на публіці з тростиною після повідомлень про його госпіталізацію4 січня, 13:58 • 21648 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 12192 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo17:30 • 11039 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 94970 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 113641 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 123099 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 20:23 • 259167 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 195137 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Марко Рубіо
Ігор Клименко
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Іран
Державний кордон України
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo17:30 • 11085 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 10296 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 12230 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 23465 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 70795 перегляди
Кім Чен Ин особисто проконтролював випробування гіперзвукової ракети КНДР

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин 4 січня особисто спостерігав за випробуванням нової гіперзвукової ракети. Він наголосив на необхідності вдосконалення наступального озброєння та ядерного стримування.

Кім Чен Ин особисто проконтролював випробування гіперзвукової ракети КНДР

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин 4 січня особисто спостерігав за випробуванням нової гіперзвукової ракети. Про це повідомляє державне інформаційне агентство KCNA, пише УНН.

Деталі

За результатами запусків очільник КНДР наголосив на необхідності подальшого вдосконалення систем наступального озброєння та зміцнення загального потенціалу ядерного стримування країни.

Готують наступницю: донька Кім Чен Ина вперше відвідала державний мавзолей02.01.26, 05:34 • 17648 переглядiв

Північнокорейське керівництво розглядає розвиток гіперзвукових технологій як пріоритетний напрямок оборонної стратегії. Кім Чен Ин регулярно бере участь у контролі ключових випробувань зброї, що підкреслює їхню стратегічну важливість для Пхеньяна.

Військові навчання відбулися на тлі підготовки до офіційного саміту між головою КНР Сі Цзіньпіном та президентом Південної Кореї Лі Дже Меном, який запланований на понеділок. Спостерігачі розцінюють черговий ракетний пуск як демонстрацію сили напередодні важливих дипломатичних переговорів у регіоні.

Північна Корея запустила балістичні ракети напередодні з’їзду правлячої партії04.01.26, 03:19 • 4392 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Ядерна зброя
Кім Чен Ин
Пхеньян
Північна Корея
Південна Корея
Сі Цзіньпін