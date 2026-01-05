Кім Чен Ин особисто проконтролював випробування гіперзвукової ракети КНДР
Північнокорейський лідер Кім Чен Ин 4 січня особисто спостерігав за випробуванням нової гіперзвукової ракети. Він наголосив на необхідності вдосконалення наступального озброєння та ядерного стримування.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин 4 січня особисто спостерігав за випробуванням нової гіперзвукової ракети. Про це повідомляє державне інформаційне агентство KCNA, пише УНН.
За результатами запусків очільник КНДР наголосив на необхідності подальшого вдосконалення систем наступального озброєння та зміцнення загального потенціалу ядерного стримування країни.
Північнокорейське керівництво розглядає розвиток гіперзвукових технологій як пріоритетний напрямок оборонної стратегії. Кім Чен Ин регулярно бере участь у контролі ключових випробувань зброї, що підкреслює їхню стратегічну важливість для Пхеньяна.
Військові навчання відбулися на тлі підготовки до офіційного саміту між головою КНР Сі Цзіньпіном та президентом Південної Кореї Лі Дже Меном, який запланований на понеділок. Спостерігачі розцінюють черговий ракетний пуск як демонстрацію сили напередодні важливих дипломатичних переговорів у регіоні.
