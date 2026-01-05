Ким Чен Ын лично проконтролировал испытания гиперзвуковой ракеты КНДР
Северокорейский лидер Ким Чен Ын 4 января лично наблюдал за испытанием новой гиперзвуковой ракеты. Он подчеркнул необходимость совершенствования наступательного вооружения и ядерного сдерживания.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 4 января лично наблюдал за испытанием новой гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщает государственное информационное агентство KCNA, пишет УНН.
Подробности
По результатам запусков глава КНДР отметил необходимость дальнейшего совершенствования систем наступательного вооружения и укрепления общего потенциала ядерного сдерживания страны.
Северокорейское руководство рассматривает развитие гиперзвуковых технологий как приоритетное направление оборонной стратегии. Ким Чен Ын регулярно участвует в контроле ключевых испытаний оружия, что подчеркивает их стратегическую важность для Пхеньяна.
Военные учения состоялись на фоне подготовки к официальному саммиту между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Южной Кореи Ли Джэ Мёном, который запланирован на понедельник. Наблюдатели расценивают очередной ракетный пуск как демонстрацию силы накануне важных дипломатических переговоров в регионе.
