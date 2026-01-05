$42.170.00
4 января, 15:52 • 13005 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 21097 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 44634 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 31042 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 43784 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 52530 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 58128 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 55762 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 51059 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 66220 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
Ким Чен Ын лично проконтролировал испытания гиперзвуковой ракеты КНДР

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Северокорейский лидер Ким Чен Ын 4 января лично наблюдал за испытанием новой гиперзвуковой ракеты. Он подчеркнул необходимость совершенствования наступательного вооружения и ядерного сдерживания.

Ким Чен Ын лично проконтролировал испытания гиперзвуковой ракеты КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 4 января лично наблюдал за испытанием новой гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщает государственное информационное агентство KCNA, пишет УНН.

Подробности

По результатам запусков глава КНДР отметил необходимость дальнейшего совершенствования систем наступательного вооружения и укрепления общего потенциала ядерного сдерживания страны.

Готовят преемницу: дочь Ким Чен Ына впервые посетила государственный мавзолей02.01.26, 05:34 • 17648 просмотров

Северокорейское руководство рассматривает развитие гиперзвуковых технологий как приоритетное направление оборонной стратегии. Ким Чен Ын регулярно участвует в контроле ключевых испытаний оружия, что подчеркивает их стратегическую важность для Пхеньяна.

Военные учения состоялись на фоне подготовки к официальному саммиту между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Южной Кореи Ли Джэ Мёном, который запланирован на понедельник. Наблюдатели расценивают очередной ракетный пуск как демонстрацию силы накануне важных дипломатических переговоров в регионе.

Северная Корея запустила баллистические ракеты накануне съезда правящей партии04.01.26, 03:19 • 4392 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Ким Чен Ын
Пхеньян
Северная Корея
Южная Корея
Си Цзиньпин