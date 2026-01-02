$42.350.03
1 января, 13:04 • 32719 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 47335 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 41098 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 39502 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 142164 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 140407 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 50756 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 43083 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 36946 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 29882 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
Эксклюзивы
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Готовят преемницу: дочь Ким Чен Ына впервые посетила государственный мавзолей

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Дочь лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, Чжу Э, совершила свой первый публичный визит в мавзолей Кумсусан, сопровождая родителей. Ее частые появления в государственных СМИ подпитывают предположения, что она может стать преемницей отца.

Готовят преемницу: дочь Ким Чен Ына впервые посетила государственный мавзолей

Дочь лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, Чжу Э, которую, вероятно, готовят стать его преемницей, сопровождала родителей во время своего первого публичного визита в мавзолей Кумсусан, чтобы отдать дань уважения бывшим лидерам страны. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Чжу Э в течение последних трех лет все чаще появляется в государственных СМИ, что подпитывает спекуляции аналитиков и разведывательного агентства Южной Кореи о том, что она может стать "лидером страны в четвертом поколении".

Хон Мин, эксперт по КНДР из Корейского института национального объединения, считает, что Северная Корея создает образ "стабильной семьи" Кима, показывая его жену и дочь вместе с ним на важных мероприятиях.

Практически невозможно публично назначить Ким Джу Э, которой, как считается, только что исполнилось 13 лет, наследницей, поскольку она еще даже не достигла возраста, позволяющего вступить в Рабочую партию

- указал эксперт.

В то же время авторы отмечают, что в последние три года Чжу Э все чаще появляется в государственных СМИ КНДР, что подпитывает предположения аналитиков и южнокорейской разведки о том, что она может стать преемницей Ким Чен Ына.

Напомним

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын руководил испытанием дальнобойной ракеты класса "земля-воздух", которая уничтожила цели на расстоянии 200 км.

Северная Корея ввела русский язык как обязательный предмет в школах28.11.25, 02:28 • 5854 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Ким Чен Ын
Северная Корея