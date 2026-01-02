Готовят преемницу: дочь Ким Чен Ына впервые посетила государственный мавзолей
Дочь лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, Чжу Э, совершила свой первый публичный визит в мавзолей Кумсусан, сопровождая родителей. Ее частые появления в государственных СМИ подпитывают предположения, что она может стать преемницей отца.
Дочь лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, Чжу Э, которую, вероятно, готовят стать его преемницей, сопровождала родителей во время своего первого публичного визита в мавзолей Кумсусан, чтобы отдать дань уважения бывшим лидерам страны. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.
Отмечается, что Чжу Э в течение последних трех лет все чаще появляется в государственных СМИ, что подпитывает спекуляции аналитиков и разведывательного агентства Южной Кореи о том, что она может стать "лидером страны в четвертом поколении".
Хон Мин, эксперт по КНДР из Корейского института национального объединения, считает, что Северная Корея создает образ "стабильной семьи" Кима, показывая его жену и дочь вместе с ним на важных мероприятиях.
Практически невозможно публично назначить Ким Джу Э, которой, как считается, только что исполнилось 13 лет, наследницей, поскольку она еще даже не достигла возраста, позволяющего вступить в Рабочую партию
В то же время авторы отмечают, что в последние три года Чжу Э все чаще появляется в государственных СМИ КНДР, что подпитывает предположения аналитиков и южнокорейской разведки о том, что она может стать преемницей Ким Чен Ына.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын руководил испытанием дальнобойной ракеты класса "земля-воздух", которая уничтожила цели на расстоянии 200 км.
