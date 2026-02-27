российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофы

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец официально подтвердил факт уничтожения гидротехнического сооружения в Донецкой области, что создает угрозу масштабной гуманитарной и экологической катастрофы. Российская сторона обнародовала кадры подрыва объекта, что в очередной раз демонстрирует сознательное игнорирование агрессором норм международного права и правил ведения войны. Об этом пишет УНН.

Разрушение дамбы может привести к подтоплению жилых массивов, выведению из строя объектов критической инфраструктуры, разрушению мостов и отравлению водных ресурсов и почв.

Лубинец подчеркнул, что согласно нормам международного гуманитарного права, гидротехнические сооружения находятся под особой защитой, а их целенаправленное уничтожение является грубым нарушением Женевских конвенций. Омбудсмен сравнил это преступление с трагедией на Каховской ГЭС, отметив, что безнаказанность за подобные поступки лишь провоцирует Россию на новые акты террора.

Неужели этого мало мировому сообществу, чтобы посмотреть правде в глаза? Неужели агрессору можно все? Мы хорошо помним, к каким последствиям привел подрыв Каховской ГЭС