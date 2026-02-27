$43.210.03
19:28
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
15:15 • 10556 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
14:14 • 17784 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 27941 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 30754 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 36466 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 50727 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 45167 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 38873 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 33163 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофы

Киев • УНН

 • 756 просмотра

российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки, что подтвердил омбудсмен Дмитрий Лубинец. Это создает угрозу масштабной гуманитарной и экологической катастрофы.

российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофы

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец официально подтвердил факт уничтожения гидротехнического сооружения в Донецкой области, что создает угрозу масштабной гуманитарной и экологической катастрофы. Российская сторона обнародовала кадры подрыва объекта, что в очередной раз демонстрирует сознательное игнорирование агрессором норм международного права и правил ведения войны. Об этом пишет УНН.

Детали

Разрушение дамбы может привести к подтоплению жилых массивов, выведению из строя объектов критической инфраструктуры, разрушению мостов и отравлению водных ресурсов и почв.

Лубинец подчеркнул, что согласно нормам международного гуманитарного права, гидротехнические сооружения находятся под особой защитой, а их целенаправленное уничтожение является грубым нарушением Женевских конвенций. Омбудсмен сравнил это преступление с трагедией на Каховской ГЭС, отметив, что безнаказанность за подобные поступки лишь провоцирует Россию на новые акты террора.

Неужели этого мало мировому сообществу, чтобы посмотреть правде в глаза? Неужели агрессору можно все? Мы хорошо помним, к каким последствиям привел подрыв Каховской ГЭС

– написал Лубинец на своей странице в Facebook.

Международная реакция и требование правовой оценки

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека уже направил соответствующие письма в Организацию Объединенных Наций с требованием официально зафиксировать очередное военное преступление РФ.

Украинская сторона требует от мирового сообщества дать четкую правовую оценку действиям государства-агрессора и усилить давление на Кремль для предотвращения дальнейших экологических катастроф. Лубинец подчеркнул, что мир не имеет права молчать, поскольку ответственность за уничтожение экосистем и угрозу жизням тысяч людей должна быть неотвратимой.

россияне нанесли удар фосфорными боеприпасами по Константиновке - МВД27.02.26, 17:16 • 2318 просмотров

Степан Гафтко

