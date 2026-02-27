российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофы
Киев • УНН
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки, что подтвердил омбудсмен Дмитрий Лубинец. Это создает угрозу масштабной гуманитарной и экологической катастрофы.
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец официально подтвердил факт уничтожения гидротехнического сооружения в Донецкой области, что создает угрозу масштабной гуманитарной и экологической катастрофы. Российская сторона обнародовала кадры подрыва объекта, что в очередной раз демонстрирует сознательное игнорирование агрессором норм международного права и правил ведения войны. Об этом пишет УНН.
Детали
Разрушение дамбы может привести к подтоплению жилых массивов, выведению из строя объектов критической инфраструктуры, разрушению мостов и отравлению водных ресурсов и почв.
Лубинец подчеркнул, что согласно нормам международного гуманитарного права, гидротехнические сооружения находятся под особой защитой, а их целенаправленное уничтожение является грубым нарушением Женевских конвенций. Омбудсмен сравнил это преступление с трагедией на Каховской ГЭС, отметив, что безнаказанность за подобные поступки лишь провоцирует Россию на новые акты террора.
Неужели этого мало мировому сообществу, чтобы посмотреть правде в глаза? Неужели агрессору можно все? Мы хорошо помним, к каким последствиям привел подрыв Каховской ГЭС
Международная реакция и требование правовой оценки
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека уже направил соответствующие письма в Организацию Объединенных Наций с требованием официально зафиксировать очередное военное преступление РФ.
Украинская сторона требует от мирового сообщества дать четкую правовую оценку действиям государства-агрессора и усилить давление на Кремль для предотвращения дальнейших экологических катастроф. Лубинец подчеркнул, что мир не имеет права молчать, поскольку ответственность за уничтожение экосистем и угрозу жизням тысяч людей должна быть неотвратимой.
