Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом

Этой весной украинцев снова пугают возможными наводнениями и паводками. Из-за большого количества снега зима 2026 года вызвала беспокойство относительно подтоплений в разных регионах. Подробнее о том, как потепление может повлиять на уровень воды в водоемах и что могут сделать местные жители, чтобы уменьшить риски подтопления домов, рассказал журналистке УНН эксперт по вопросам окружающей среды Сети защиты национальных интересов АНТС Олег Листопад.

По словам специалиста, оценивать реальные риски должны профильные службы, в частности Украинский гидрометеорологический центр. Именно они ведут постоянные наблюдения, имеют сеть гидропостов, оборудование и математические модели для прогнозирования.

Они ведут регулярные наблюдения. У них есть сеть наблюдательных пунктов, необходимое оборудование, математические модели, высококлассные специалисты. Я рекомендую всем пользоваться их ресурсом. Мои оценки базируются только на том, что за последние два месяца выпало много снега и этому снегу надо будет куда-то деться - объясняет Олег Листопад.

Где уже ожидается подъем воды

В то же время, по данным Гидрометеорологического центра, с 27 февраля по 2 марта в ряде регионов ожидается подъем воды на 0,2-0,7 метра, местами и больше. Речь идет о реках суббассейна Припяти, бассейн Западного Буга, а также Южного Буга и его притоки.

Кроме того, в части областей возможен выход воды на поймы (I уровень опасности — желтый). На отдельных участках, в частности на реке Южный Буг и в городе Кропивницкий, прогнозируют частичное подтопление жилых домов (II уровень опасности - оранжевый). В Одесской области сложная ситуация сохраняется и на реке Тилигул.

Эколог отмечает: ключевой фактор - не только объем снега, но и скорость того, как он тает. Если потепление будет резким, вода одновременно пойдет в реки, что может вызвать подъем уровней. В то же время, долгосрочные температурные прогнозы остаются неточными.

Украина потеряла более 272 тыс. га морских заповедных акваторий из-за агрессии рф - Академия наук

"Как быстро он будет таять - от этого и зависит ситуация. Любой специалист скажет, что прогноз температур более-менее точен максимум на три дня. Далее его вероятность резко снижается. Поэтому опять же, следите за официальными сообщениями", – подчеркивает эколог

Есть ли угроза для Киева

Отдельный вопрос - это риски для столицы и прибрежных территорий.

Угроза есть. Но как именно она проявится и в какие временные промежутки, зависит от температур в Киеве и в верховьях Днепра и его притоков. Все это фиксируется, закладывается в модели, и потом специалисты предоставляют прогноз - отметил Олег Листопад.

Эколог также прокомментировал гипотетический сценарий повреждения плотины Киевской ГЭС. По его словам, такие модели давно просчитаны, а вероятность подобного развития событий низка. А в случае даже наихудшего сценария подтопления коснутся прежде всего низинных районов левого берега столицы.

Даже если что-то произойдет с плотиной, что имеет очень низкие шансы, известно, какие территории будут подтоплены. Это преимущественно низинные районы левого берега, частично Оболонь. Вода может подняться максимум примерно на шесть метров. Это уровень второго этажа. При условии своевременного предупреждения, людям достаточно будет подняться выше и переждать - говорит эколог.

В Украине готовятся к паводкам: названы самые опасные регионы, ОВА поручили сформировать резервы техники

Как действовать в случае опасных паводков

Главное во время наводнений и паводков - это сохранение жизни, подчеркивает эксперт. В случае опасности нужно выполнять рекомендации служб гражданской защиты, эвакуироваться при необходимости и заранее позаботиться о собственном имуществе.

"Людям надо помнить, что вода может подниматься, и не строить ничего ценного там, где есть риск. Важна разумная градостроительная политика, восстановление пойм и торфяников. Местные жители могут влиять на это через выбор тех, кто ответственно будет относиться к окружающей среде и работе служб. Потому что профилактика всегда эффективнее, чем ликвидация последствий", – подчеркнул Олег Листопад