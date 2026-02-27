$43.210.03
Эксклюзив
15:15 • 720 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
14:14 • 3786 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
11:15 • 16351 просмотра
10:21 • 20065 просмотра

Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
10:21 • 20065 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 29477 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 46863 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 42735 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 37808 просмотра
26 февраля, 14:09 • 32366 просмотра

В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
26 февраля, 14:09 • 32366 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 52361 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом

Киев • УНН

 • 720 просмотра

Этой весной в Украине ожидается подъем уровня воды из-за большого количества снега, что может привести к подтоплениям в некоторых регионах. Эксперты прогнозируют повышение уровня воды на 0,2-0,7 метра, а также возможные подтопления жилых домов на Южном Буге и в Кропивницком. Для Киева угроза подтоплений также существует, особенно для низинных районов левого берега.

Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом

Этой весной украинцев снова пугают возможными наводнениями и паводками. Из-за большого количества снега зима 2026 года вызвала беспокойство относительно подтоплений в разных регионах. Подробнее о том, как потепление может повлиять на уровень воды в водоемах и что могут сделать местные жители, чтобы уменьшить риски подтопления домов, рассказал журналистке УНН эксперт по вопросам окружающей среды Сети защиты национальных интересов АНТС Олег Листопад.

По словам специалиста, оценивать реальные риски должны профильные службы, в частности Украинский гидрометеорологический центр. Именно они ведут постоянные наблюдения, имеют сеть гидропостов, оборудование и математические модели для прогнозирования.

Они ведут регулярные наблюдения. У них есть сеть наблюдательных пунктов, необходимое оборудование, математические модели, высококлассные специалисты. Я рекомендую всем пользоваться их ресурсом. Мои оценки базируются только на том, что за последние два месяца выпало много снега и этому снегу надо будет куда-то деться

- объясняет Олег Листопад.

Где уже ожидается подъем воды

В то же время, по данным Гидрометеорологического центра, с 27 февраля по 2 марта в ряде регионов ожидается подъем воды на 0,2-0,7 метра, местами и больше. Речь идет о реках суббассейна Припяти, бассейн Западного Буга, а также Южного Буга и его притоки.

Кроме того, в части областей возможен выход воды на поймы (I уровень опасности — желтый). На отдельных участках, в частности на реке Южный Буг и в городе Кропивницкий, прогнозируют частичное подтопление жилых домов (II уровень опасности - оранжевый). В Одесской области сложная ситуация сохраняется и на реке Тилигул.

Эколог отмечает: ключевой фактор - не только объем снега, но и скорость того, как он тает. Если потепление будет резким, вода одновременно пойдет в реки, что может вызвать подъем уровней. В то же время, долгосрочные температурные прогнозы остаются неточными.

Украина потеряла более 272 тыс. га морских заповедных акваторий из-за агрессии рф - Академия наук13.02.26, 09:44 • 5315 просмотров

"Как быстро он будет таять - от этого и зависит ситуация. Любой специалист скажет, что прогноз температур более-менее точен максимум на три дня. Далее его вероятность резко снижается. Поэтому опять же, следите за официальными сообщениями", – подчеркивает эколог

Есть ли угроза для Киева

Отдельный вопрос - это риски для столицы и прибрежных территорий. 

Угроза есть. Но как именно она проявится и в какие временные промежутки, зависит от температур в Киеве и в верховьях Днепра и его притоков. Все это фиксируется, закладывается в модели, и потом специалисты предоставляют прогноз

- отметил Олег Листопад.

Эколог также прокомментировал гипотетический сценарий повреждения плотины Киевской ГЭС. По его словам, такие модели давно просчитаны, а вероятность подобного развития событий низка. А в случае даже наихудшего сценария подтопления коснутся прежде всего низинных районов левого берега столицы.

Даже если что-то произойдет с плотиной, что имеет очень низкие шансы, известно, какие территории будут подтоплены. Это преимущественно низинные районы левого берега, частично Оболонь. Вода может подняться максимум примерно на шесть метров. Это уровень второго этажа. При условии своевременного предупреждения, людям достаточно будет подняться выше и переждать

- говорит эколог.

В Украине готовятся к паводкам: названы самые опасные регионы, ОВА поручили сформировать резервы техники26.02.26, 15:32 • 2540 просмотров

Как действовать в случае опасных паводков

Главное во время наводнений и паводков - это сохранение жизни, подчеркивает эксперт. В случае опасности нужно выполнять рекомендации служб гражданской защиты, эвакуироваться при необходимости и заранее позаботиться о собственном имуществе.

"Людям надо помнить, что вода может подниматься, и не строить ничего ценного там, где есть риск. Важна разумная градостроительная политика, восстановление пойм и торфяников. Местные жители могут влиять на это через выбор тех, кто ответственно будет относиться к окружающей среде и работе служб. Потому что профилактика всегда эффективнее, чем ликвидация последствий", –  подчеркнул Олег Листопад

Алла Киосак

