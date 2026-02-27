$43.240.02
50.960.00
ukenru
26 февраля, 22:38 • 13951 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 24579 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 24570 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 25888 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 23908 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 38147 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 20549 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 98192 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 46039 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 53297 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
публикации
Эксклюзивы
Стандарт безбарьерного языка появится в Украине - Зеленская

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Первая леди Украины Елена Зеленская анонсировала стандарт безбарьерного языка. Презентация Государственного стандарта корректного, безбарьерного языка состоится на следующей неделе.

Стандарт безбарьерного языка появится в Украине - Зеленская

Первая леди Украины Елена Зеленская во время заседания Совета безбарьерности анонсировала стандарт безбарьерного языка, пишет УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

"Мало сделать что-то полезное, нужно это правильно объяснить и проговорить. Именно для этого появился и постоянно расширяется Справочник безбарьерности – советник по коммуникации. Безбарьерность еще и тем уникальна, что ее частью и инструментом становится сам язык. Давно назрела потребность закрепить человечный вординг официально", – подчеркнула первая леди.

Елена Зеленская отметила, что "на следующей неделе состоится презентация Государственного стандарта корректного, безбарьерного языка".

"Очень важно, чтобы этот стандарт дошел до каждого должностного лица. Корректный язык должен стать языком образования и здравоохранения, администраций, правоохранителей, услуг – всего, что нас окружает каждый день. Язык тоже должен быть безбарьерным", – подытожила супруга Президента.

Также на заседании было представлено семь новых флагманских проектов в вопросах безбарьерности.

В Украине хотят законодательно закрепить требования по безбарьерности: что предусматривает27.09.25, 11:01 • 8542 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоПолитика
Елена Зеленская