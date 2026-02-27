Стандарт безбарьерного языка появится в Украине - Зеленская

Первая леди Украины Елена Зеленская во время заседания Совета безбарьерности анонсировала стандарт безбарьерного языка, пишет УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

"Мало сделать что-то полезное, нужно это правильно объяснить и проговорить. Именно для этого появился и постоянно расширяется Справочник безбарьерности – советник по коммуникации. Безбарьерность еще и тем уникальна, что ее частью и инструментом становится сам язык. Давно назрела потребность закрепить человечный вординг официально", – подчеркнула первая леди.

Елена Зеленская отметила, что "на следующей неделе состоится презентация Государственного стандарта корректного, безбарьерного языка".

"Очень важно, чтобы этот стандарт дошел до каждого должностного лица. Корректный язык должен стать языком образования и здравоохранения, администраций, правоохранителей, услуг – всего, что нас окружает каждый день. Язык тоже должен быть безбарьерным", – подытожила супруга Президента.

Также на заседании было представлено семь новых флагманских проектов в вопросах безбарьерности.

В Украине хотят законодательно закрепить требования по безбарьерности: что предусматривает