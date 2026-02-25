Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом США Дональдом Трампом, в частности обсудили вопросы, над которыми завтра, 26 февраля, в Женеве будут работать представители на двусторонней встрече, а также – о подготовке к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате в самом начале марта. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.

Только что говорил с президентом США Дональдом Трампом. Были на звонке также представители президента Трампа – Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Сейчас наши команды много работают, и я поблагодарил за все усилия и такую вовлеченность в переговоры, в работу для окончания войны. И очень ценим программу PURL - написал Зеленский.

Он добавил, что эта зима самая сложная для Украины, но ракеты для систем ПВО, которые Украина может закупать у США, очень помогают проходить через все эти вызовы и защищать жизни.

Говорили о вопросах, над которыми завтра в Женеве будут работать наши представители на двусторонней встрече, а также – о подготовке к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате в самом начале марта. Рассчитываем, что она даст возможность перейти к переговорам на уровне лидеров. Президент Трамп поддерживает такую последовательность шагов. Только так можно решить все сложные и чувствительные вопросы и наконец закончить войну& - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор.