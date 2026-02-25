Зеленський і Трамп завершили телефонну розмову - ОП

$43.260.03
50.970.04
ukenru
Ексклюзив
18:38 • 1422 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
18:05 • 4362 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
17:40 • 5766 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
16:34 • 8644 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
16:25 • 10848 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
13:55 • 19928 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 16984 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 16774 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 28539 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
25 лютого, 09:16 • 22190 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3м/с
90%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ЄС шукає шляхи обійти Орбана для надання Україні кредиту в 90 млрд євро - Politico25 лютого, 09:26 • 25707 перегляди
Ціна питання - 60 тис. доларів. На Буковині затримали "швидку" з ухилянтамиPhoto25 лютого, 10:09 • 14271 перегляди
18-річна харків'янка отримала підозру за дзвінок для "заманювання" поліції на місце теракту у ЛьвовіPhoto25 лютого, 10:14 • 5520 перегляди
На Балі розслідують можливе викрадення громадянина України Ігоря Комарова25 лютого, 11:07 • 18088 перегляди
В Ірані студентські протести охопили понад 10 університетів і ширяться країною25 лютого, 12:05 • 18447 перегляди
Публікації
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
13:55 • 19929 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 28540 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 50584 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 60352 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 78205 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Дніпропетровська область
Іспанія
Реклама
УНН Lite
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 21344 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 24996 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 27658 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 31179 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 39448 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
MIM-104 Patriot
Fox News
Дипломатка

Зеленський і Трамп завершили телефонну розмову - ОП

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Президенти України та США, Володимир Зеленський і Дональд Трамп, завершили телефонну розмову.

Зеленський і Трамп завершили телефонну розмову - ОП

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп завершили телефонну розмову. Про це повідомив радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин, передає УНН.

Розмову вже завершили 

- повідомив Литвин.

Нагадаємо

Як повідомив журналіст Axios Барак Равід, президент США Дональд Трамп розпочав телефонну розмову з Президентом України Зеленським. 

Євген Царенко

Політика
Вибори в США
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна