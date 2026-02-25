Зеленський і Трамп завершили телефонну розмову - ОП
Київ • УНН
Президенти України та США, Володимир Зеленський і Дональд Трамп, завершили телефонну розмову.
Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп завершили телефонну розмову. Про це повідомив радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин, передає УНН.
Розмову вже завершили
Нагадаємо
Як повідомив журналіст Axios Барак Равід, президент США Дональд Трамп розпочав телефонну розмову з Президентом України Зеленським.