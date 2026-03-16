Ірак заявив про відкриття нового маршруту для експорту нафти на тлі закриття Ормузької протоки

15:36 • 450 перегляди
Чи готується росія до нападу на країни Балтії - експерти оцінили ризики
14:52 • 3274 перегляди
Ринок пального в Україні стабільний, ажіотаж спадає - Свириденко зустрілась із представниками найбільших мереж АЗСPhoto
Ексклюзив
13:54 • 12363 перегляди
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
13:13 • 6344 перегляди
ЄС ввів санкції проти дев'ятьох відповідальних за Бучанську різанину - у списку російський генерал
Ексклюзив
11:08 • 13051 перегляди
Чому пацієнтів просять підписувати "відмови від претензій" перед початком лікування та чи має це юридичну силу - пояснює медичний адвокат
16 березня, 05:44 • 24952 перегляди
Фільм "Одна битва за іншою" став тріумфатором 98-ї премії "Оскар": повний список лауреатівPhoto
Ексклюзив
15 березня, 18:40 • 47099 перегляди
Гороскоп на 16 - 22 березня - коли почнеться новий астрологічний рік
15 березня, 17:46 • 58351 перегляди
Ізраїль готує масштабну військову кампанію проти Ірану на три тижні - CNN
15 березня, 13:39 • 47982 перегляди
Франція голосує на місцевих виборах - результат може вплинути на битву за Єлисейський палац
15 березня, 10:18 • 53976 перегляди
Київ запровадив санкції проти причетних до виробництва "Комети" та "Орєшніка", а також паралімпійців рф
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Популярнi новини
Шон Пенн отримав "Оскар" і пропустив нагородження, обравши Україну, а не церемонію - ЗМІ16 березня, 06:56 • 26302 перегляди
Саудівська Аравія переспрямовує експорт нафти через загрозу в Ормузькій протоці - Bloomberg16 березня, 07:40 • 13288 перегляди
Найбільші породи собак у світі10:19 • 22277 перегляди
Злочинна недбалість чи корупційна зацікавленість: чому Владислав Суворов не реагує на порушення на митниці11:53 • 15821 перегляди
Великдень 2026: хто святкуватиме раніше - православні чи католикиPhoto12:37 • 12860 перегляди
Публікації
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
Ексклюзив
13:54 • 12364 перегляди
Великдень 2026: хто святкуватиме раніше - православні чи католикиPhoto12:37 • 12995 перегляди
Злочинна недбалість чи корупційна зацікавленість: чому Владислав Суворов не реагує на порушення на митниці11:53 • 15964 перегляди
Найбільші породи собак у світі10:19 • 22422 перегляди
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
Ексклюзив
14 березня, 14:30 • 94852 перегляди
Ірак заявив про відкриття нового маршруту для експорту нафти на тлі закриття Ормузької протоки

Київ • УНН

 • 1796 перегляди

Міністр нафти Іраку анонсував запуск трубопроводу з Кіркука протягом тижня. Потужність маршруту в обхід курдського регіону становитиме до 250 тисяч барелів.

Ірак заявив про відкриття нового маршруту для експорту нафти на тлі закриття Ормузької протоки

Міністр нафти Іраку Хаян Абдул-Гані заявив у понеділок у відеозверненні, що трубопровід з міста Кіркук на півночі країни до Туреччини запрацює протягом тижня, що дозволить країні відновити експорт нафти, перерваний через триваючу війну у регіоні, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Раніше Ірак експортував близько 3,4 мільйона барелів нафти на день через свій південний порт Басра, сказав він, але "у світлі військових операцій та закриття Ормузької протоки експорт іракської нафти припинився через два-три дні після початку війни в регіоні".

Багатий на нафту Ірак скоротить видобуток після закриття Ормузької протоки03.03.26, 18:34 • 10541 перегляд

Абдул-Гані сказав, що трубопровід з Кіркука до Туреччини, потужністю від 200 000 до 250 000 барелів на день, зараз проходить гідростатичні випробування.

Маршрут обійде напівавтономний курдський район на півночі Іраку після того, як Багдад не зміг досягти згоди з місцевою владою щодо умов експорту через інший трубопровід у курдському регіоні.

Саудівська Аравія переспрямовує експорт нафти через загрозу в Ормузькій протоці - Bloomberg16.03.26, 09:40 • 13392 перегляди

