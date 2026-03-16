Ірак заявив про відкриття нового маршруту для експорту нафти на тлі закриття Ормузької протоки

Міністр нафти Іраку Хаян Абдул-Гані заявив у понеділок у відеозверненні, що трубопровід з міста Кіркук на півночі країни до Туреччини запрацює протягом тижня, що дозволить країні відновити експорт нафти, перерваний через триваючу війну у регіоні, пише УНН з посиланням на AP.

Раніше Ірак експортував близько 3,4 мільйона барелів нафти на день через свій південний порт Басра, сказав він, але "у світлі військових операцій та закриття Ормузької протоки експорт іракської нафти припинився через два-три дні після початку війни в регіоні".

Багатий на нафту Ірак скоротить видобуток після закриття Ормузької протоки

Абдул-Гані сказав, що трубопровід з Кіркука до Туреччини, потужністю від 200 000 до 250 000 барелів на день, зараз проходить гідростатичні випробування.

Маршрут обійде напівавтономний курдський район на півночі Іраку після того, як Багдад не зміг досягти згоди з місцевою владою щодо умов експорту через інший трубопровід у курдському регіоні.

Саудівська Аравія переспрямовує експорт нафти через загрозу в Ормузькій протоці - Bloomberg