На автодорозі Київ-Харків поблизу села Богданівка сталася смертельна ДТП. 37-річний іноземець на BMW X5 не впорався з керуванням, внаслідок чого загинули водій та 27-річний пасажир.
МОЗ нагадує про перші симптоми та фактори ризику ХОЗЛ, яке є четвертою причиною смертності у світі. Своєчасне звернення до лікаря та відмова від куріння є ключовими для профілактики.
У Новопокровці Дніпропетровської області вчителька української мови поранила ножем співробітницю ліцею. Постраждалу госпіталізовано, нападницю затримано правоохоронцями.
За минулу добу, 18 листопада, на фронтах російсько-української війни зафіксовано 160 бойових зіткнень. Окупанти здійснили 71 авіаційний удар, скинули 139 керованих авіабомб та залучили 5204 дрони-камікадзе.
Згідно зі звітом Human Rights Watch, армія Малі та союзні ополчення вбили 31 цивільного під час рейдів у селах Камона та Балле. Жертв звинувачували у співпраці з угрупованням, пов'язаним з "Аль-Каїдою".
В окупованому Маріуполі зростає кількість нападів безпритульних собак, яких за оцінками окупантів налічується щонайменше 10 тисяч. Окупаційна влада обіцяла притулок, але замість нього тварин відстрілюють, називаючи це "стерилізацією".
Українські аграрії засіяли 6,4 млн га озимих культур, що становить 97,5% від прогнозованих площ. Посівну кампанію вже завершили 9 областей, серед лідерів – Одеська, Миколаївська та Дніпропетровська.
Колишні посадовці Київської ОДА та підрядники привласнили понад 4,5 млн грн бюджетних коштів під час будівництва школи-садка в селі Бобриця. Шістьом особам повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами в особливо великому розмірі.
Річка Кальміус у районі Павлопільського водосховища критично обміліла через перекидання води росіянами. Це знищить гідросистему Донецької області та спричинить екологічну катастрофу.
Минулої доби на фронті зафіксовано 151 бойове зіткнення, що майже на третину менше, ніж попередньої доби. Найбільш активні бойові дії тривають на Покровському та Костянтинівському напрямках.
У вівторок, 18 листопада, в передмісті Омська (росія) стався вибух газопроводу, що спричинив сильну пожежу. За попередньою інформацією, постраждалих немає, а причиною міг стати витік газу.
російські війська посилюють тиск на Лиман, намагаючись обійти місто з півдня та сходу. Українські сили стабілізували ситуацію, виявляючи та знищуючи штурмові групи, перекриваючи ключові напрямки руху ворога.
росіяни 17 листопада ввечері почали масовану атаку Дніпра за допомогою БПЛА. У місті чути вибухи.
На території ТРЦ у бєлгородській області сталась масштабна пожежа. Чиновник регіону повідомляє, що загоряння сталось після атаки БПЛА.
Бойовики "Ісламської держави" заявили про страту високопоставленого офіцера нігерійської армії, захопленого під час засідки на військовий конвой. Це сталося після тривалого обстрілу конвою, що повертався з патрулювання в штаті Борно.
російські війська вночі зруйнували садибу Хрущових у селі Ліфіно на Сумщині, одну з найцінніших архітектурних пам'яток регіону. Об'єкт, де гостював Тарас Шевченко, повністю втратив унікальні дерев'яні елементи.
Робоча група з питань ексгумації України та Польщі провела чергове засідання у Львові. Голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров анонсував оприлюднення важливих результатів у середині грудня.
У селі Іза на Закарпатті запроваджують посилені протиепідемічні заходи через ускладнення епідситуації з вірусним гепатитом А. Обмеження діятимуть з 19 листопада 2025 року протягом 60 діб, призупинено роботу закладів харчування, проведення масових заходів та переведено школи на дистанційне навчання.
Після нічної атаки рф на порт Ізмаїл загорілося обладнання для перекачування газу на борту турецького судна. На місці працює оперативний штаб, евакуація населення не потрібна.
