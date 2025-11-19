Після атаки рф на порт Ізмаїл на судні загорілося обладнання для перекачування газу: розгорнуто оперативний штаб, підстав для евакуації немає

Після нічної атаки рф на порт Ізмаїл загорілося обладнання для перекачування газу на борту турецького судна. На місці працює оперативний штаб, евакуація населення не потрібна.