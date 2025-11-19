$42.090.03
До 12 зросла кількість жертв атаки рф на Тернопіль, місцями у місті перевищення хлору у 6,5 рази - мер
Ексклюзив
08:21 • 10891 перегляди
На Дніпропетровщині вчителька напала з ножем на співробітницю ліцею
Ексклюзив
08:06 • 17913 перегляди
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставокPhoto
Ексклюзив
07:42 • 20803 перегляди
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
07:17 • 13311 перегляди
Зеленський прибув до Туреччини: очікуються зустрічі з Ердоганом та спецпосланцем Трампа ВіткоффомPhoto
05:06 • 25770 перегляди
Трамп направив делегацію Пентагону до Києва для відновлення мирних переговорів
19 листопада, 03:05 • 18938 перегляди
Адміністрація Трампа таємно з рф розробляють новий план завершення війни в Україні - Axios
18 листопада, 22:19 • 29571 перегляди
Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для Patriot на суму $105 млнPhoto
18 листопада, 19:06 • 50260 перегляди
Іспанія гарантувала Україні мільярд євро щорічно та нові пакети ППО й економічної допомоги – ЗеленськийVideo
18 листопада, 18:35 • 39233 перегляди
Чернишова відправили під варту із заставою у 51,6 млн грн
Новини по темi
BMW X5 перекинувся кілька разів: іноземець з пасажиром на смерть розбилися у ДТП на трасі за КиєвомVideo

На автодорозі Київ-Харків поблизу села Богданівка сталася смертельна ДТП. 37-річний іноземець на BMW X5 не впорався з керуванням, внаслідок чого загинули водій та 27-річний пасажир.

Кримінал та НП • 09:34 • 2140 перегляди
Як вчасно розпізнати хронічне обструктивне захворювання легень і коли звертатися до лікаря: поради

МОЗ нагадує про перші симптоми та фактори ризику ХОЗЛ, яке є четвертою причиною смертності у світі. Своєчасне звернення до лікаря та відмова від куріння є ключовими для профілактики.

Суспільство • 08:45 • 1270 перегляди
Ексклюзив
На Дніпропетровщині вчителька напала з ножем на співробітницю ліцею

У Новопокровці Дніпропетровської області вчителька української мови поранила ножем співробітницю ліцею. Постраждалу госпіталізовано, нападницю затримано правоохоронцями.

Суспільство • 08:21 • 10941 перегляди
160 бойових зіткнень за добу: росіяни завдали 71 авіаудар та скинули 139 КАБів - ГенштабPhoto

За минулу добу, 18 листопада, на фронтах російсько-української війни зафіксовано 160 бойових зіткнень. Окупанти здійснили 71 авіаційний удар, скинули 139 керованих авіабомб та залучили 5204 дрони-камікадзе.

Війна в Україні • 07:16 • 1534 перегляди
Армія Малі звинувачується у вбивстві 31 жителя села під час рейдів – Reuters

Згідно зі звітом Human Rights Watch, армія Малі та союзні ополчення вбили 31 цивільного під час рейдів у селах Камона та Балле. Жертв звинувачували у співпраці з угрупованням, пов'язаним з "Аль-Каїдою".

Новини Світу • 18 листопада, 17:48 • 2930 перегляди
У Маріуполі безпритульні собаки нападають на людей: російські окупанти не можуть вирішити проблему - міськрадаVideo

В окупованому Маріуполі зростає кількість нападів безпритульних собак, яких за оцінками окупантів налічується щонайменше 10 тисяч. Окупаційна влада обіцяла притулок, але замість нього тварин відстрілюють, називаючи це "стерилізацією".

Суспільство • 18 листопада, 14:50 • 6524 перегляди
Посівну озимих завершили 9 областей, засіяно вже 97% від запланованогоPhoto

Українські аграрії засіяли 6,4 млн га озимих культур, що становить 97,5% від прогнозованих площ. Посівну кампанію вже завершили 9 областей, серед лідерів – Одеська, Миколаївська та Дніпропетровська.

Економіка • 18 листопада, 12:31 • 2444 перегляди
Будівництво школи-садка перетворили на бізнес: посадовці Київщини привласнили 4,5 млн грн бюджетних грошейPhoto

Колишні посадовці Київської ОДА та підрядники привласнили понад 4,5 млн грн бюджетних коштів під час будівництва школи-садка в селі Бобриця. Шістьом особам повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами в особливо великому розмірі.

Кримінал та НП • 18 листопада, 11:23 • 3510 перегляди
Екоцид рф на Донбасі: річка Кальміус у Павлопільському водосховищі критично обміліла, регіон на межі катастрофиPhoto

Річка Кальміус у районі Павлопільського водосховища критично обміліла через перекидання води росіянами. Це знищить гідросистему Донецької області та спричинить екологічну катастрофу.

Суспільство • 18 листопада, 08:30 • 4372 перегляди
Кількість боїв на фронті за добу скоротилася: оновлена карта від ГенштабуPhoto

Минулої доби на фронті зафіксовано 151 бойове зіткнення, що майже на третину менше, ніж попередньої доби. Найбільш активні бойові дії тривають на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Війна в Україні • 18 листопада, 07:53 • 3234 перегляди
У передмісті Омська вибухнув газопровід: спалахнула масштабна пожежа

У вівторок, 18 листопада, в передмісті Омська (росія) стався вибух газопроводу, що спричинив сильну пожежу. За попередньою інформацією, постраждалих немає, а причиною міг стати витік газу.

Новини Світу • 18 листопада, 04:14 • 4198 перегляди
армія рф посилює тиск на Лиман по всій сірій зоні та облаштовує позиції на схід від Ямполя - DeepState

російські війська посилюють тиск на Лиман, намагаючись обійти місто з півдня та сходу. Українські сили стабілізували ситуацію, виявляючи та знищуючи штурмові групи, перекриваючи ключові напрямки руху ворога.

Війна в Україні • 17 листопада, 22:20 • 3458 перегляди
Дніпро під масованою атакою “шахедів” - ОВА

росіяни 17 листопада ввечері почали масовану атаку Дніпра за допомогою БПЛА. У місті чути вибухи.

Війна в Україні • 17 листопада, 20:56 • 10563 перегляди
У бєлгородській області сталася пожежа в торговому центрі після атаки дронівVideo

На території ТРЦ у бєлгородській області сталась масштабна пожежа. Чиновник регіону повідомляє, що загоряння сталось після атаки БПЛА.

Новини Світу • 17 листопада, 18:43 • 3090 перегляди
Смертоносна засідка: бойовики заявили про страту захопленого нігерійського генерала

Бойовики "Ісламської держави" заявили про страту високопоставленого офіцера нігерійської армії, захопленого під час засідки на військовий конвой. Це сталося після тривалого обстрілу конвою, що повертався з патрулювання в штаті Борно.

Новини Світу • 17 листопада, 18:10 • 3740 перегляди
росія зруйнувала садибу Хрущових на Сумщині – пам’ятку, пов’язану з ШевченкомPhoto

російські війська вночі зруйнували садибу Хрущових у селі Ліфіно на Сумщині, одну з найцінніших архітектурних пам'яток регіону. Об'єкт, де гостював Тарас Шевченко, повністю втратив унікальні дерев'яні елементи.

Суспільство • 17 листопада, 15:58 • 3222 перегляди
У середині грудня будуть важливі результати: Україна і Польща провели чергове засідання робочої групи з ексгумації

Робоча група з питань ексгумації України та Польщі провела чергове засідання у Львові. Голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров анонсував оприлюднення важливих результатів у середині грудня.

Політика • 17 листопада, 15:16 • 2476 перегляди
Дистанційка у школах, закриті кафе і заборона туристів: у селі на Закарпатті вводить жорсткий карантин через повторний спалах гепатиту А

У селі Іза на Закарпатті запроваджують посилені протиепідемічні заходи через ускладнення епідситуації з вірусним гепатитом А. Обмеження діятимуть з 19 листопада 2025 року протягом 60 діб, призупинено роботу закладів харчування, проведення масових заходів та переведено школи на дистанційне навчання.

Суспільство • 17 листопада, 13:34 • 6162 перегляди
Після атаки рф на порт Ізмаїл на судні загорілося обладнання для перекачування газу: розгорнуто оперативний штаб, підстав для евакуації немає

Після нічної атаки рф на порт Ізмаїл загорілося обладнання для перекачування газу на борту турецького судна. На місці працює оперативний штаб, евакуація населення не потрібна.

Війна в Україні • 17 листопада, 11:52 • 3010 перегляди
Атака рф на Одещину 17 листопада: село в Румунії евакуювали через загрозу вибуху судна зі зрідженим газомVideo

Судно загорілося в порту Ізмаїла на Одещині після російської атаки.

Війна в Україні • 17 листопада, 11:32 • 3266 перегляди