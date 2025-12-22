У Нігерії звільнено останніх 130 школярів, викрадених у листопаді – речник президента Тінубу
Київ • УНН
У Нігерії звільнили останніх 130 школярів, викрадених 21 листопада з католицької школи-інтернату Святої Марії. Загалом врятовано 230 учнів, які зможуть зустріти Різдво з родинами.
Усі 130 школярів, які залишалися в полоні після масового викрадення з католицької школи-інтернату Святої Марії, нарешті на волі. Про успішне завершення операції повідомив у неділю речник президента Нігерії Боли Тінубу. Це викрадення стало одним із наймасштабніших зухвалих нападів озброєних банд за останні роки. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Дітей захопили ще 21 листопада в селі Папірі. Тоді озброєні терористи вивезли понад 300 учнів та 12 співробітників закладу. Завдяки спільним зусиллям військових та розвідки, остання група заручників зможе зустріти різдвяні свята з родинами.
Решту 130 школярів, викрадених терористами... вже звільнено. Очікується, що вони прибудуть до Мінни в понеділок і знову приєднаються до своїх батьків на святкуванні Різдва. Звільнення школярів сталося після операції, організованої військовою розвідкою
Шлях до визволення був поетапним. Одразу після нападу 50 дітям вдалося втекти самостійно, а 8 грудня уряд звітував про порятунок першої сотні викрадених. За офіційними даними, загальна кількість врятованих студентів наразі становить 230 осіб.
Масові викрадення залишаються гострою проблемою для північної Нігерії, де банди використовують школи як засіб отримання викупу. Хвиля подібних злочинів не вщухає в країні з 2014 року, коли бойовики "Боко Харам" викрали 276 дівчаток з Чібока, що викликало світовий резонанс.
