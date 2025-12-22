У Нігерії звільнено останніх 130 школярів, викрадених у листопаді – речник президента Тінубу

Усі 130 школярів, які залишалися в полоні після масового викрадення з католицької школи-інтернату Святої Марії, нарешті на волі. Про успішне завершення операції повідомив у неділю речник президента Нігерії Боли Тінубу. Це викрадення стало одним із наймасштабніших зухвалих нападів озброєних банд за останні роки. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Дітей захопили ще 21 листопада в селі Папірі. Тоді озброєні терористи вивезли понад 300 учнів та 12 співробітників закладу. Завдяки спільним зусиллям військових та розвідки, остання група заручників зможе зустріти різдвяні свята з родинами.

У Нігерії озброєні люди викрали з церкви щонайменше 13 парафіян

Решту 130 школярів, викрадених терористами... вже звільнено. Очікується, що вони прибудуть до Мінни в понеділок і знову приєднаються до своїх батьків на святкуванні Різдва. Звільнення школярів сталося після операції, організованої військовою розвідкою