У Нігерії озброєні люди викрали з церкви щонайменше 13 парафіян

У Нігерії викрали щонайменше 13 парафіян під час нападу озброєних людей на церкву, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Щонайменше 13 парафіян були викрадені внаслідок нападу озброєних людей на церкву в штаті Коги, у центральній Нігерії, на тлі зростання нестабільності в регіоні, повідомив у середу представник штату.

Комісар за інформацією штату Когі Кінгслі Фанво заявив, що напад на церкву First ECWA у віддаленому районі Аєторо-Кірі в неділю спровокував перестрілку між нападниками та місцевими мисливцями, найнятими штатом як перша лінія оборони.

