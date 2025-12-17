У Нігерії озброєні люди викрали з церкви щонайменше 13 парафіян
Київ • УНН
У Нігерії озброєні люди напали на церкву в штаті Когі, викравши щонайменше 13 парафіян. Напад спровокував перестрілку з місцевими мисливцями.
У Нігерії викрали щонайменше 13 парафіян під час нападу озброєних людей на церкву, передає УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Щонайменше 13 парафіян були викрадені внаслідок нападу озброєних людей на церкву в штаті Коги, у центральній Нігерії, на тлі зростання нестабільності в регіоні, повідомив у середу представник штату.
Комісар за інформацією штату Когі Кінгслі Фанво заявив, що напад на церкву First ECWA у віддаленому районі Аєторо-Кірі в неділю спровокував перестрілку між нападниками та місцевими мисливцями, найнятими штатом як перша лінія оборони.
