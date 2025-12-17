$42.180.06
У Нігерії озброєні люди викрали з церкви щонайменше 13 парафіян

Київ • УНН

 • 130 перегляди

У Нігерії озброєні люди напали на церкву в штаті Когі, викравши щонайменше 13 парафіян. Напад спровокував перестрілку з місцевими мисливцями.

У Нігерії озброєні люди викрали з церкви щонайменше 13 парафіян

У Нігерії викрали щонайменше 13 парафіян під час нападу озброєних людей на церкву, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Щонайменше 13 парафіян були викрадені внаслідок нападу озброєних людей на церкву в штаті Коги, у центральній Нігерії, на тлі зростання нестабільності в регіоні, повідомив у середу представник штату.

Комісар за інформацією штату Когі Кінгслі Фанво заявив, що напад на церкву First ECWA у віддаленому районі Аєторо-Кірі в неділю спровокував перестрілку між нападниками та місцевими мисливцями, найнятими штатом як перша лінія оборони.

У Нігерії звільнили 100 школярів, викрадених із католицької школи, але приблизно стільки ж залишається у полоні 08.12.25, 21:19 • 3496 переглядiв

Антоніна Туманова

