18:20 • 2362 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
17:26 • 7330 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
14:55 • 14323 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
14:34 • 17402 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
13:22 • 24919 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 29056 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 28342 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 11:28 • 17585 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 30098 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
8 грудня, 10:37 • 14113 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

У Нігерії звільнили 100 школярів, викрадених із католицької школи, але приблизно стільки ж залишається у полоні

Київ • УНН

 • 28 перегляди

100 школярів, викрадених минулого місяця з католицької школи в Нігерії, звільнені, але понад 100 учнів залишаються в полоні. Озброєні люди напали на школу Святої Марії, викравши 303 школярів та 12 вчителів.

У Нігерії звільнили 100 школярів, викрадених із католицької школи, але приблизно стільки ж залишається у полоні
Фото: AP

У Нігерії звільнили 100 школярів, яких минулого місяця викрали з католицької школи в штаті Нігер, однак понад 100 учнів досі перебувають у полоні, про що повідомила Християнська асоціація Нігерії, пише УНН.

Деталі

21 листопада озброєні люди напали на католицьку школу Святої Марії, викравши щонайменше 303 школярів та 12 вчителів. П'ятдесят викрадених змогли втекти протягом перших годин після нападу.

50 учнів у Нігерії втекли з полону після викрадення та повернулися додому – Bloomberg 23.11.25, 17:41 • 5130 переглядiв

Речник асоціації в штаті Нігер Даніель Аторі повідомив, що церква дізналася про звільнення 100 дітей протягом вихідних. Звільнених учнів мають доставити до столиці штату, міста Мінна, для зустрічі з офіційними особами.

Наразі незрозуміло, як саме було звільнено школярів і чи були здійснені арешти викрадачів. 

У Нігерії озброєні бойовики викрали понад 200 учнів та 12 вчителів католицької школи22.11.25, 07:23 • 8579 переглядiв

Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за напад, але місцеві жителі звинувачують озброєні банди, які регулярно викрадають дітей і мандрівників з метою отримання викупу на півночі Нігерії.

Цей інцидент є одним із низки масових викрадень, що сталися нещодавно. Минулого місяця після аналогічного нападу на церкву в південному штаті Квара було звільнено 38 вірян.

У Нігерії оголошено надзвичайний стан: президент Тінубу наказав масово посилити армію та поліцію27.11.25, 15:42 • 4514 переглядiв

Степан Гафтко

