У Нігерії звільнили 100 школярів, викрадених із католицької школи, але приблизно стільки ж залишається у полоні
Київ • УНН
100 школярів, викрадених минулого місяця з католицької школи в Нігерії, звільнені, але понад 100 учнів залишаються в полоні. Озброєні люди напали на школу Святої Марії, викравши 303 школярів та 12 вчителів.
Деталі
21 листопада озброєні люди напали на католицьку школу Святої Марії, викравши щонайменше 303 школярів та 12 вчителів. П'ятдесят викрадених змогли втекти протягом перших годин після нападу.
Речник асоціації в штаті Нігер Даніель Аторі повідомив, що церква дізналася про звільнення 100 дітей протягом вихідних. Звільнених учнів мають доставити до столиці штату, міста Мінна, для зустрічі з офіційними особами.
Наразі незрозуміло, як саме було звільнено школярів і чи були здійснені арешти викрадачів.
Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за напад, але місцеві жителі звинувачують озброєні банди, які регулярно викрадають дітей і мандрівників з метою отримання викупу на півночі Нігерії.
Цей інцидент є одним із низки масових викрадень, що сталися нещодавно. Минулого місяця після аналогічного нападу на церкву в південному штаті Квара було звільнено 38 вірян.
