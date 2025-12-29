$42.060.13
Ексклюзив
15:25 • 500 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 2574 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21 • 9498 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 11173 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 17602 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 34634 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 54180 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 58633 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51520 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
28 грудня, 19:32 • 40425 перегляди
Переговори щодо припинення війни досягли фінальної стадії - Трамп
"Який сором": Трамп різко відреагував на співвітчизників, що загинули на війні в Україні

Київ • УНН

 • 39828 перегляди

Президент США заявив, що ці американці загинули "на чужій війні" і що йому "соромно".

"Який сором": Трамп різко відреагував на співвітчизників, що загинули на війні в Україні

Президент США Дональд Трамп негативно відреагував на співвітчизників, які загинули, захищаючи Україну у війні з російськими агресорами. Про це він заявив під час спільної пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським, передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на питання, Трамп заявив: "це сором, що вони загинули у чужій країні". Дане запитання президенту США поставив кореспондент Deutsche Welle у Вашингтоні Міша Комадовський: він заявив, що майже 100 громадян США загинули в Україні.

Слухайте, повідомлення настільки очевидне. Який сором. Вони загинули в чужій країні. Деякі з них були відомими людьми. Але дуже сумно, що таке сталося

 - сказав Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що після обговорень пунктів мирного плану сторони "дуже наблизились" до результату. За його словами, зустріч була "чудовою", а обговорення - змістовним.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Deutsche Welle
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна