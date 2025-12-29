"Який сором": Трамп різко відреагував на співвітчизників, що загинули на війні в Україні

Президент США Дональд Трамп негативно відреагував на співвітчизників, які загинули, захищаючи Україну у війні з російськими агресорами. Про це він заявив під час спільної пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським, передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на питання, Трамп заявив: "це сором, що вони загинули у чужій країні". Дане запитання президенту США поставив кореспондент Deutsche Welle у Вашингтоні Міша Комадовський: він заявив, що майже 100 громадян США загинули в Україні.

Слухайте, повідомлення настільки очевидне. Який сором. Вони загинули в чужій країні. Деякі з них були відомими людьми. Але дуже сумно, що таке сталося - сказав Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що після обговорень пунктів мирного плану сторони "дуже наблизились" до результату. За його словами, зустріч була "чудовою", а обговорення - змістовним.