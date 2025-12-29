"Який сором": Трамп різко відреагував на співвітчизників, що загинули на війні в Україні
Київ • УНН
Президент США заявив, що ці американці загинули "на чужій війні" і що йому "соромно".
Президент США Дональд Трамп негативно відреагував на співвітчизників, які загинули, захищаючи Україну у війні з російськими агресорами. Про це він заявив під час спільної пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським, передає УНН.
Деталі
Відповідаючи на питання, Трамп заявив: "це сором, що вони загинули у чужій країні". Дане запитання президенту США поставив кореспондент Deutsche Welle у Вашингтоні Міша Комадовський: він заявив, що майже 100 громадян США загинули в Україні.
Слухайте, повідомлення настільки очевидне. Який сором. Вони загинули в чужій країні. Деякі з них були відомими людьми. Але дуже сумно, що таке сталося
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що після обговорень пунктів мирного плану сторони "дуже наблизились" до результату. За його словами, зустріч була "чудовою", а обговорення - змістовним.