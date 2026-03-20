"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі

В Україні стартувала ініціатива Кабміну "Паливний кешбек", яка дозволяє водіям повертати на банківську картку кошти, витрачені на купівлю палива. На цьому фоні ціні на деяких автозаправках столиці та Київської області зросли за добу одразу на кілька гривень.

Що наразі штовхає ціни на пальне вгору, чи прямо повпливала на їх зростання нова урядова програма й чому компенсація витрат на бензин із держкошторису може не врятувати під час нинішньої паливної кризи, розбирався УНН.

Скільки коштує бензин на АЗС 20 березня

На ранок 20 березня водії, що приїхали заправлятися на АЗС деяких мереж, відзначили, що лише за добу вартість літра пального зросла одразу на кілька гривень.

Так, на АЗС мережі UPG літр покращеного А-95 коштує 75,90 грн, хоча ще 18-19 березня за нього платили 72,90 грн.

Преміальний upg 100 теж встиг додати у ціні й тепер коштує 82,90 – 84,99 грн/л.

Здорожчало й дизпаливо. За літр відтепер на автозаправках у водіїв просять сплатити від 82,90 до 87,99 грн.

Більше коштувати став навіть автогаз: за нього доведеться заплатити 46,98 грн за літр.

Підняли ціни й на інших АЗС країни.

У сегменті бензину А-95 найвищу ціну поставили на заправках OKKO та SOCAR, де літр коштує 74,99 грн. У WOG ціна становить 74,49 грн, у KLO – 73,19 грн. Найдешевше поки що можна купити паливо на АС UKRNAFTA та БРСМ-Нафта. Там бензин відпускають по 68,99 грн за літр.

У преміальному бензиновому сегменті розрив також відчутний. А-95+ у SOCAR коштує 78,99 грн за літр. У OKKO за літр бензину просять 77,99 грн, у WOG – 77,49 грн, у KLO – 74,59 грн. UKRNAFTA встановила ціну на рівні 68,99 грн і на А-95, і на А-95+.

У сегменті бензину А-100 ціни також високі. У OKKO та SOCAR літр коштує 84,99 грн, у WOG – 84,49 грн, у KLO – 83,99 грн, у UPG – 82,90 грн.

Бензин А-92 представлений не в усіх мережах, але в KLO він коштує 72,19 грн, а в UKRNAFTA – 65,99 грн.

Преміальне дизпаливо коштує ще більше. Найвища ціна у KLO – 87,59 грн за літр. У OKKO та SOCAR за літр дизелю доведеться заплатити 86,99 грн, у WOG – 86,49 грн, у UKRNAFTA – 81,99 грн.

Автогаз залишається найдоступнішим видом моторного пального, однак і тут ціни досить високі. Найдорожчий газ у OKKO – 46,99 грн за літр. У WOG та SOCAR він коштує 46,98 грн, у KLO — 46,7 грн. Нижчі ціни встановили UKRNAFTA (42,99 грн\л) та БРСМ-Нафта (41,99 грн\л). Але різниця між мінімальною та максимальною ціною становить 5 грн за літр, що для автогазу вже відчутний показник.

Експерт ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук в ексклюзивній розмові з УНН пояснює: вітчизняний ринок пального у березні 2026 року залишається вразливим до зовнішніх ризиків.

Після повномасштабного вторгнення країна більш ніж на 95% залежить від імпортної складової, тому коливання на європейському та світовому ринках швидко відбиваються на українських цінах - каже експерт.

Косянчук пов’язує нинішній ціновий імпульс із подіями в районі Перської затоки та ризиками для морської логістики через ключову протоку, через яку проходить значна частина світових потоків нафти. На його думку, біржові котирування реагують на такі сигнали миттєво, а через імпортозалежність це швидко доходить до українського роздрібу.

Експерт звертає увагу, що цей сегмент ринку відреагував раніше за європейський.

Першими підвищення продемонстрували преміальні мережі, які одночасно залишаються одними з найбільших імпортерів, після чого корекція поширилася на середній та нижчий цінові сегменти - пояснює Леонід Косянчук.

У порівнянні з 2 березня, експерт оцінює приріст цін на дизельне пальне у +16,5 грн/л, на бензин А-95 у +7,7 грн/л, на скраплений газ у +5,6 грн/л.

За його оцінкою, така послідовність підвищення пояснюється тим, що найбільші імпортери першими враховують зміну зовнішніх індикаторів у своїх закупівлях, а решта ринку коригує ціни слідом, щоб уникнути продажу ресурсу за ціною, яка не покриває майбутню вартість поповнення запасів.

При цьому фахівець наголошує: ринок залишається неоднорідним: різниця між преміальним і нижчим сегментом, за словами експерта, становить близько 5,5 грн/л для А-95 та 8–9 грн/л для дизпального. Він підкреслює, що за якістю продукт часто є однаковим і може походити з однієї партії, а різницю формують витрати мереж на сервіс, інфраструктуру та комунікації з клієнтами.

Які сигнали Україні подають гуртовий ринок і європейські котирування

За минулий тиждень гуртові ціни в Україні, за оцінкою Косянчука, зросли на 6,8%, а середня гуртова ціна становила близько 78,5 грн/л.

Паралельно, за його даними, європейський ринок показав близько +8,5% по дизпальному та близько +8% по бензину, що в абсолютному вимірі він оцінює як +113,5 дол./т для дизельного сегмента та +93,5 дол./т для бензинового.

Це створює передумови для подальшого зростання в роздрібі: орієнтовно до +6 грн/л для дизпального та близько +5,5 грн/л для бензину. Експерт наголошує, що це не є гарантованим результатом на конкретну дату, оскільки швидкість перенесення котирувань у ціну залежить від залишків, контрактних умов та темпів імпорту.

Податковий складник та витрати мереж як фактори, що "штовхають" ціни на пальне вгору

Косянчук в коментарі УНН оцінює податки у 30 – 40% роздрібної ціни пального. Окрім закупівельної вартості ресурсу, на ціну впливають витрати на утримання АЗС і логістику, включно з енергоносіями та іншими операційними платежами.

У такій конфігурації навіть короткострокова стабілізація котирувань не означає автоматичного й швидкого здешевлення на табло АЗС: податкова частка та постійні витрати залишаються незмінними, а імпортний ресурс надходить із часовою затримкою.

Ціни на пальне: до яких сценаріїв готуватися водіям на весну і літо

Подальша траєкторія цін на пальне, за оцінкою Леоніда Косянчука, залежатиме від розвитку міжнародної ситуації в районі Перської затоки. У разі деескалації він допускає появу ризиків зниження цін у літній період, тоді як затягування кризових подій підвищує ймовірність збереження високого цінового тиску в Україні.

Держава повертає гроші за пальне, але ризики залишаються: чи врятує водіїв "паливний кешбек"

Леонід Косянчук у розмові з журналістами УНН критично оцінює урядову програму кешбеку на пальне, наголошуючи на обмеженому охопленні.

Значна частина споживання дизпального припадає на логістичні та інші організації, які не підпадають під механізм повернення коштів, але витрати на пальне для них згодом закладаються у вартість товарів і послуг - акцентує він.

Два ключові обмеження програми, на які вказує експерт, – короткий горизонт дії (до 1 травня 2026 року) та ліміт повернення до 1000 грн.

Косянчук пояснює: заправка авто двічі на місяць орієнтовно по 40 літрів означає близько 80 літрів споживання та витрати порядку 6,5 тис. грн за місяць, тоді як потенційне повернення обмежується сумою до 1000 грн і може надходити із затримкою до наступного місяця.

У результаті, за оцінкою експерта, програма не формує відчутного ефекту ані для роздрібних цін, ані для інфляційних очікувань.

Як альтернативний підхід він називає цільові рішення, що зменшують податковий тиск або інші обов’язкові платежі для вразливих груп у періоди різких коливань, однак підкреслює, що податковий складник ціни пального залишається високим.

Що відомо про Національний кешбек за пальне

Уряд, аби дещо пом'якшити фінансовий удар від паливної кризи, яка почалася після ескалації на Близькому Сході, оголосив про старт кешкебокої програми. Ініціатива передбачає, що українці зможуть повертати до 15% витрачених на пальне коштів на заправках мереж-партнерів.

Розмір компенсації від держави залежить від виду пального. Так компенсація за дизель складе 15% від його вартості, за покупку бензину водій отримає 10% витрачених коштів, а покупці автомобільного газу зможуть повернути собі на банківську картку 5 % від витрат.

Програма діятиме паралельно з власними ініціативами лояльності АЗС. Якщо мережа має власні бонуси або знижки, вони діятимуть паралельно із державним кешбеком.

Програма діятиме до 1 травня 2026 року.

Як приєднатися до програми та отримати кешбек за пальне

Для того, щоб отримати від держави грошову компенсацію за купівлю бензину дизелю та автогазу, необхідно: