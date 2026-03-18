Пальне знову пішло вгору - як за добу змінилася вартість бензину та дизеля

На українському ринку пального триває точкове зростання цін. За останню добу в інформаційному просторі зафіксували нове підвищення вартості бензину А-95 та дизельного пального на окремих автозаправних станціях.

Як пишуть водії у соцмережах, найпомітніші зміни відбулися на АЗС мережі UPG у Києві, де ціни на обидва види пального зросли на 1 грн за літр. Водночас на інших заправках вартість пального протягом доби залишилася без змін. Ціна на автогаз також не змінилася.

Що відбувається на вітчизняних АЗС, розбирався УНН.

Як змінилися ціни на пальне за добу

На АЗС мережі UPG вартість літра дизельного пального зросла до 79,90 грн, а бензину марки А-95 — до 72,90 грн. В обох випадках ідеться про підвищення на 1 грн порівняно з попереднім днем.

У відсотковому вимірі добова динаміка така:

дизельне пальне: з 78,90 грн/л до 79,90 грн/л, тобто +1,00 грн або близько +1,27%;

бензин А-95: з 71,90 грн/л до 72,90 грн/л, тобто +1,00 грн або близько +1,39%.

У процентному вираженні бензин А-95 подорожчав трохи швидше, ніж дизель, хоча в абсолютному вимірі приріст однаковий.

Підвищилися ціни і на АЗС мережі ОККО. Літр бензину марки А-95+ 18 березня коштує там 75,99 грн. За літр А-95 доведеться заплатити 72,99 грн. А дизраливо коштує 81,99 грн/л.

Що означає стрімке підвищення цін на пальне для ринку

Поточне зростання поки виглядає локальним, а не загальноринковим. У наданій інформації прямо зазначено, що на інших АЗС ціни поки залишаються такими ж, як і вчора. Це означає, що ринок ще не продемонстрував синхронного перегляду цін у всіх великих мережах. Водночас підвищення на окремих станціях часто стає першим сигналом для подальшого коригування роздрібних прайсів.

Для ринку важливим є не лише сам факт зростання, а й його темп. Якщо підвищення на 1 грн за добу повторюється кілька днів поспіль, це вже не можна трактувати як випадкове чи ситуативне коливання. У такому разі йдеться про стійкий висхідний тренд, який може бути пов’язаний або зі зростанням закупівельної вартості ресурсу, або з переглядом цінової політики мереж через зміни у витратах на логістику, курс, оптові котирування чи інші фактори.

Для споживачів навіть одноденне подорожчання має практичний ефект. Наприклад, якщо автомобіль заправляють на 40 літрів, додаткові витрати становлять 40 грн за одну заправку. Для автомобіля з баком на 50 літрів — уже 50 грн. Для комерційного транспорту й служб із великим щоденним пробігом ця різниця накопичується швидко.

Дизель дорожчає на вищому ціновому рівні

Окремої уваги потребує ситуація з дизельним пальним. Його нова ціна на рівні 79,90 грн за літр свідчить, що дизель залишається одним із найдорожчих видів моторного пального в роздрібному сегменті. Це особливо чутливо для аграрного сектору, вантажних перевезень, комунальної техніки та частини корпоративного автопарку.

Підвищення ціни на дизель навіть на 1 грн має ширший економічний ефект, ніж аналогічне зростання цін на бензин для приватного легкового транспорту. Саме дизель значною мірою закладений у собівартість логістики, перевезення товарів і послуг. Якщо така тенденція триватиме, це може поступово відобразитися і на кінцевих цінах у суміжних секторах.

Водночас бензин А-95 також демонструє помітну динаміку. Ціна 72,90 грн за літр означає, що для масового споживача пальне продовжує дорожчати й виходить на новий рівень витрат у повсякденному користуванні автомобілем.

Чому відсутність змін на інших АЗС теж важлива

Той факт, що інші АЗС, згадані в наданій інформації, поки не змінили ціни, не означає стабілізації ринку. Навпаки, така ситуація може свідчити про паузу перед переглядом вартості пального в інших мережах. Часто ритейлери реагують на ринкові зміни не одночасно, а поетапно.

Крім того, у різних мереж може бути різний запас ресурсу, закупленого за старими цінами. Саме тому одна частина ринку вже відображає нові витрати у роздробі, а інша ще певний час утримує попередній рівень. Для споживача це означає, що короткостроково ще зберігається можливість знайти пальне дешевше, але така різниця може швидко зникнути.

Газ поки залишається стабільним

На тлі подорожчання бензину та дизеля окремо варто відзначити незмінну ціну на автогаз. Це важливий маркер для частини водіїв, які використовують газобалонне обладнання як спосіб зменшення витрат на пальне. Стабільність у цьому сегменті тимчасово стримує загальне навантаження на автомобілістів, однак не компенсує зростання витрат для тих, хто залежить саме від бензину або дизеля.

Якщо тенденція з подорожчанням традиційного моторного пального продовжиться, попит на автогаз може додатково зрости.

Нагадаємо

За минулий тиждень дизель подорожчав на 4,52 грн, а автогаз на 1,81 грн. Ціни на бензин А-95 залишилися стабільними, попри напруженість на світовому ринку.