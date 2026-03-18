$43.950.1350.640.06
ukenru
Рубрики
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+4°
3м/с
86%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Рафаэль Гросси
Али Хаменеи
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Крым
Израиль
Реклама
УНН Lite
Наталья Могилевская со слезами извинилась после концерта - что произошло в ХмельницкомVideo13:03 • 4332 просмотра
Вышел первый трейлер фильма "Дюна: Часть третья"Video17 марта, 19:22 • 23614 просмотра
Обновлен прогноз на Евровидение 2026 - какое место заняла УкраинаPhoto17 марта, 15:31 • 28727 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси провели ночь на "Оскаре" без публичности - деталиPhoto17 марта, 12:55 • 33844 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году17 марта, 11:32 • 69755 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
The Washington Post
Dassault Rafale
Еврофайтер Тайфун

Горючее снова подорожало – как за сутки изменилась стоимость бензина и дизеля

Киев • УНН

 • 826 просмотра

На АЗС сети UPG бензин А-95 и дизель подорожали на 1 гривну за литр. Стоимость автогаза и цены в других сетях за последние сутки не изменились.

Горючее снова подорожало – как за сутки изменилась стоимость бензина и дизеля

На украинском рынке горючего продолжается точечный рост цен. За последние сутки в информационном пространстве зафиксировали новое повышение стоимости бензина А-95 и дизельного топлива на отдельных автозаправочных станциях. 

Как пишут водители в соцсетях, наиболее заметные изменения произошли на АЗС сети UPG в Киеве, где цены на оба вида горючего выросли на 1 грн за литр. В то же время на других заправках стоимость горючего в течение суток осталась без изменений. Цена на автогаз также не изменилась.

Что происходит на отечественных АЗС, разбирался УНН. 

Как изменились цены на горючее за сутки

На АЗС сети UPG стоимость литра дизельного топлива выросла до 79,90 грн, а бензина марки А-95 — до 72,90 грн. В обоих случаях речь идет о повышении на 1 грн по сравнению с предыдущим днем.

В процентном измерении суточная динамика такова:

  • дизельное топливо: с 78,90 грн/л до 79,90 грн/л, то есть +1,00 грн или около +1,27%;
    • бензин А-95: с 71,90 грн/л до 72,90 грн/л, то есть +1,00 грн или около +1,39%.

      В процентном выражении бензин А-95 подорожал немного быстрее, чем дизель, хотя в абсолютном измерении прирост одинаковый. 

      Повысились цены и на АЗС сети ОККО. Литр бензина марки А-95+ 18 марта стоит там 75,99 грн. За литр А-95 придется заплатить 72,99 грн. А дизтопливо стоит 81,99 грн/л.

      Что означает стремительное повышение цен на горючее для рынка

      Текущий рост пока выглядит локальным, а не общерыночным. В предоставленной информации прямо указано, что на других АЗС цены пока остаются такими же, как и вчера. Это означает, что рынок еще не продемонстрировал синхронного пересмотра цен во всех крупных сетях. В то же время повышение на отдельных станциях часто становится первым сигналом для дальнейшей корректировки розничных прайсов.

      Для рынка важен не только сам факт роста, но и его темп. Если повышение на 1 грн в сутки повторяется несколько дней подряд, это уже нельзя трактовать как случайное или ситуативное колебание. В таком случае речь идет об устойчивом восходящем тренде, который может быть связан либо с ростом закупочной стоимости ресурса, либо с пересмотром ценовой политики сетей из-за изменений в расходах на логистику, курс, оптовые котировки или другие факторы.

      Для потребителей даже однодневное подорожание имеет практический эффект. Например, если автомобиль заправляют на 40 литров, дополнительные расходы составляют 40 грн за одну заправку. Для автомобиля с баком на 50 литров — уже 50 грн. Для коммерческого транспорта и служб с большим ежедневным пробегом эта разница накапливается быстро.

      Дизель дорожает на более высоком ценовом уровне

      Отдельного внимания требует ситуация с дизельным топливом. Его новая цена на уровне 79,90 грн за литр свидетельствует, что дизель остается одним из самых дорогих видов моторного топлива в розничном сегменте. Это особенно чувствительно для аграрного сектора, грузовых перевозок, коммунальной техники и части корпоративного автопарка.

      Повышение цены на дизель даже на 1 грн имеет более широкий экономический эффект, чем аналогичный рост цен на бензин для частного легкового транспорта. Именно дизель в значительной степени заложен в себестоимость логистики, перевозки товаров и услуг. Если такая тенденция продолжится, это может постепенно отразиться и на конечных ценах в смежных секторах.

      В то же время бензин А-95 также демонстрирует заметную динамику. Цена 72,90 грн за литр означает, что для массового потребителя горючее продолжает дорожать и выходит на новый уровень расходов в повседневном пользовании автомобилем.

      Почему отсутствие изменений на других АЗС тоже важно

      Тот факт, что другие АЗС, упомянутые в предоставленной информации, пока не изменили цены, не означает стабилизации рынка. Наоборот, такая ситуация может свидетельствовать о паузе перед пересмотром стоимости горючего в других сетях. Часто ритейлеры реагируют на рыночные изменения не одновременно, а поэтапно.

      Кроме того, у разных сетей может быть разный запас ресурса, закупленного по старым ценам. Именно поэтому одна часть рынка уже отражает новые расходы в рознице, а другая еще некоторое время удерживает предыдущий уровень. Для потребителя это означает, что краткосрочно еще сохраняется возможность найти горючее дешевле, но такая разница может быстро исчезнуть.

      Газ пока остается стабильным

      На фоне подорожания бензина и дизеля отдельно стоит отметить неизменную цену на автогаз. Это важный маркер для части водителей, которые используют газобаллонное оборудование как способ уменьшения расходов на горючее. Стабильность в этом сегменте временно сдерживает общую нагрузку на автомобилистов, однако не компенсирует рост расходов для тех, кто зависит именно от бензина или дизеля.

      Если тенденция с подорожанием традиционного моторного топлива продолжится, спрос на автогаз может дополнительно вырасти. 

      Напомним

      За прошедшую неделю  дизель подорожал на 4,52 грн, а автогаз на 1,81 грн. Цены на бензин А-95 остались стабильными, несмотря на напряженность на мировом рынке.

      Александра Василенко

      ЭкономикаАвто
      Тренд
      Социальная сеть
      Украина
      Киев