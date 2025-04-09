Парламент Армении поддержал законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз. Инициатива получила поддержку большинства депутатов, несмотря на предостережения премьер-министра относительно референдума.
Национальное Собрание Армении приняло в первом чтении законопроект о начале процесса вступления в ЕС. За проект проголосовали 63 депутата, документ поддержан общественной инициативой и правительством.
Правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления в ЕС. Для окончательного решения о членстве необходимо провести референдум и согласовать дорожную карту с Евросоюзом.
Премьер-министр Армении Пашинян заявил, что страна считает себя вне ОДКБ и не участвует в разработке документов организации. Он подчеркнул, что точка необратимости уже пройдена.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сбрил бороду и усы, которые носил с 2018 года. Он показал процесс изменения внешности в видео на своей странице в Instagram.
Премьер Армении заявил о согласовании всех принципиальных вопросов для установления мира с Азербайджаном. Ереван предложил Баку подписать договор и обеспечить упрощенную связь с Нахчиваном.
Премьер-министр Армении заявил, что страна заморозила участие в ОДКБ из-за угрозы безопасности и суверенитету. Пашинян подчеркнул, что возобновление участия возможно только после получения конкретных ответов на поставленные вопросы.
Армения не будет участвовать в учениях ОДКБ 'Кобальт-2024' в Новосибирске 14-16 августа. Это уже четвертый отказ Армении от участия в учениях ОДКБ, что может свидетельствовать об охлаждении отношений с организацией.
США окажут поддержку Армении в совершенствовании сферы безопасности. Гражданский советник из армии США будет работать в Министерстве обороны Армении, способствуя укреплению армяно-американских отношений.
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич отказались выступать на Глобальном саммите мира в Швейцарии.
Лидер армянской оппозиции архиепископ Баграт Галстанян призвал к четырехдневным массовым протестам с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за демаркации границы с Азербайджаном.
Вертолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна совершил вынужденную посадку на стадионе Ванадзора из-за плохих погодных условий, когда он направлялся в Ташир.
По меньшей мере 38 протестующих были задержаны в Ереване, Армения, на фоне антиправительственных протестов.
Десятки тысяч людей протестовали в Ереване, требуя от властей прекратить демаркацию границы с Азербайджаном и немедленной отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Армения не будет финансировать программы Организации Договора о коллективной безопасности в 2024 году, фактически отказываясь от участия в финансировании деятельности организации, оставаясь при этом ее членом.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не получил приглашение от президента россии владимира путина на инаугурацию, но встретится с ним в москве 8 мая, чтобы обсудить устранение негативных нюансов в дружеских армяно-российских отношениях и другие двусторонние и многосторонние вопросы.
Армения и НАТО согласовали программу военного сотрудничества на 2024 год и очертили сферы сотрудничества во время консультаций в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Азербайджан и Армения установили первый пограничный столб на своей государственной границе в рамках процесса делимитации на основе геодезических измерений.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ставит под сомнение членство Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за отсутствия реакции во время нарушений границы со стороны Азербайджана в 2021 и 2022 годах.
Ереван угрожает выйти из Организации Договора о коллективной безопасности, если не получит разъяснений от ОДКБ относительно ее "зоны ответственности" в Армении.
По словам министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, Армения рассматривает возможность подать заявку на членство в Европейском Союзе и стремится к более тесным связям с Западом.
Армения заявила, что ее пограничные войска должны в полном объеме нести службу в международном аэропорту "Звартноц" в Ереване, о чем она проинформировала российскую сторону.
В следующем месяце президент Украины Владимир Зеленский может совершить поездку на Южный Кавказ, во время которой глава государства посетит Армению и Азербайджан.
Делегации Азербайджана и Армении встретятся в ближайшие дни, чтобы продолжить обсуждение мирного договора между двумя странами.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения фактически заморозила свое участие в возглавляемой россией Организации Договора о коллективной безопасности.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что Армения не является союзником россии в ее агрессии против Украины и считает, что Алматинская декларация является основой для признания территориальной целостности после распада советского союза.
Центральная избирательная комиссия Азербайджана официально объявила о победе действующего президента Ильхама Алиева на досрочных президентских выборах с 92,12% голосов после обработки всех бюллетеней.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения больше не может полагаться на россию как на своего главного военного и оборонного партнера и должна наладить более тесные связи с США, Францией, Индией и Грузией.
В Армении с 1 февраля вступил в силу Римский статут МУС. Этот шаг дает возможность предотвращать военные преступления на своей земле, заявил представитель правительства.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил заключить пакт о ненападении с соседним Азербайджаном, пока страны ждут подписания полного мирного соглашения. Это произошло после недавних территориальных конфликтов между странами из-за спорного региона Нагорного Карабаха.