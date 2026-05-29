Союз путина пригрозил Армении приостановкой членства из-за курса на Евросоюз

Фото: АР

Страны Евразийского экономического союза пригрозили Армении возможной приостановкой членства из-за ее намерения вступить в Европейский Союз. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

В ходе саммита ЕАЭС в Астане лидеры россии, беларуси, Казахстана и Кыргызстана заявили, что стремление Еревана к членству в ЕС создает "значительные риски" для экономической безопасности объединения. Участники встречи поручили подготовить к декабрю доклад о возможных последствиях приостановки членства Армении в союзе.

РФ угрожает Армении санкциями из-за сближения с ЕС, вопрос обсудят на саммите Путина

Кроме того, руководители государств призвали Армению провести референдум, на котором граждане могли бы выбрать между дальнейшим движением в Евросоюз и сохранением членства в ЕАЭС. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее отверг идею такого голосования.

Выборы в Армении

Предупреждение прозвучало накануне парламентских выборов в Армении, которые состоятся 7 июня. В последние месяцы Ереван активизировал контакты с США и ЕС, а также приостановил участие в подконтрольной москве Организации договора о коллективной безопасности. В ответ россия уже предупредила о возможном прекращении льготных поставок газа и ввела ограничения на импорт ряда армянских товаров.

россия ведет скрытую кампанию влияния против прозападного курса Армении - Reuters