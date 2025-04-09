Ассошиэйтед Пресс

Украина получила от США помощи на более 75 млрд долл, а не 177 млрд долл. - Зеленский

Президент Украины заявил, что реальная сумма помощи от США составляет более $75 млрд, а не $177 млрд или $200 млрд. Большинство этой помощи поступило в виде оружия, а не денег.