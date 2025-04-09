Ассошиэйтед Пресс

Администрация Трампа возобновила аккредитацию AP после решения суда. Причиной конфликта стал отказ агентства использовать новое название Мексиканского залива, навязанное президентом.
В оккупированном Мариуполе до сих пор обнаруживают стихийные могилы мариупольцев, погибших во время штурма города. По данным Associated Press, там обнаружили более 10 тысяч новых захоронений.
Трамп заявил о прямых переговорах с Ираном по ядерной программе. Иранский министр иностранных дел Арагчи настаивает на косвенном формате переговоров.
Власти Венгрии инициируют процесс выхода из Международного уголовного суда. Соответствующее заявление сделал руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана.
Либеральный кандидат Сьюзан Кроуфорд выиграла у консерватора, несмотря на $25 млн, вложенные Илоном Маском. Это позволит сохранить либеральное большинство в Верховном суде штата.
россия планирует крупное наступление весной-летом 2025 на нескольких направлениях, чтобы давить на Украину на переговорах. G7 предупреждает о возможной активизации боев.
На Аляске пилот и две его дочери выжили 12 часов на крыле самолета, который разбился и частично затонул в ледяном озере. Их спасли после того, как другой пилот заметил призыв к поискам потерпевших катастрофу.
В США изучают рассекреченные документы об убийстве Джона Кеннеди. Они показывают, как ЦРУ следило за Ли Харви Освальдом до убийства, но полностью не раскрывают тайну.
Дональд Трамп анонсировал разговор с владимиром путиным 18 марта для обсуждения прекращения войны в Украине. Переговоры будут касаться вопросов территории и электростанций.
Йеменские повстанцы-хуситы заявили о возобновлении атак на израильские суда в близлежащих водах. Это произошло после истечения срока, установленного Израилю для поставок помощи в Газу.
Ким Чен Ын посетил верфь в городе Чхонджин, где представили новый атомный подводный корабль. Судно может нести около 10 ядерных ракет и имеет грузоподъемность 6-7 тысяч тонн.
Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения NYT о ссоре между госсекретарем Рубио и Илоном Маском во время заседания кабинета. По словам Трампа, оба "прекрасно ладят" и эффективно работают вместе.
Трамп заявил о переговорах с европейскими лидерами по прекращению войны в Украине. Он также раскритиковал заявление Зеленского о длительном продолжении конфликта, намекнув на возможные последствия для украинского президента.
Папа Франциск находится на лечении в римской больнице Джемелли, где его состояние постепенно улучшается. Понтифик опроверг информацию о предсмертном состоянии и возможной отставке, однако его ближайший календарь событий изменен.
Белый дом запретил доступ журналистам Reuters, HuffPost и Der Tagesspiegel на заседание кабинета министров США. Медиа требуют прекратить препятствовать работе свободной прессы.
Администрация Трампа планирует самостоятельно отбирать СМИ для президентского пресс-пула вместо Ассоциации корреспондентов. Associated Press уже запретили доступ в Овальный кабинет и Air Force One.
Associated Press обвиняет трех представителей администрации Трампа в нарушении свободы слова из-за блокирования доступа к президентским мероприятиям. Конфликт возник из-за отказа AP изменить название "Мексиканский залив" на "Американский залив".
Трамп заявил, что Украина вела переговоры три года, но война не закончилась. Он считает, что конфликт можно было решить раньше без значительных потерь территорий и жизней.
Дональд Трамп планирует подписать новые исполнительные указы в своем доме в Мар-а-Лаго. Параллельно состоится трансляция его первого совместного телеинтервью с Илоном Маском в прайм-тайм.
Во время катания на каяках в Магеллановом проливе горбатый кит на несколько секунд проглотил мужчину вместе с его желтым каяком. Отец пострадавшего снял инцидент на видео, а сам каякер вышел из происшествия невредимым.
Дональд Трамп подтвердил намерения присоединить Канаду к США как 51-й штат. По его словам, США теряют 200 млрд долларов в год из-за Канады, хотя AP опровергает это утверждение.
На западе Аляски нашли обломки малого пассажирского самолета Bering Air, пропавшего во время полета в город Ном. Все 10 человек на борту погибли, самолет был обнаружен на морском льду в 19 км от берега.
Советник руководителя ОП заявил о готовности Украины к компромиссу, но поставил под сомнение позицию России относительно переговоров. По его словам, США поддерживают быстрое завершение войны.
Президент сообщил об уничтожении десятков российских и северокорейских офицеров в результате удара по командному пункту рф в Курской области. Также он подтвердил ликвидацию одной бригады КНДР из 4 тысяч солдат.
Президент Украины заявил, что реальная сумма помощи от США составляет более $75 млрд, а не $177 млрд или $200 млрд. Большинство этой помощи поступило в виде оружия, а не денег.
Президент заявил об отсутствии сигналов о прекращении помощи от США и ЕС. Украинская армия на 40% обеспечивается внутренним производством, остальное - помощь от США и Европы.
Президент Украины заявил, что Трамп может принудить Путина к миру через жесткие санкции против банковской системы и энергетики рф. Зеленский отметил важность продолжения поддержки ВСУ и получения гарантий безопасности.
Украинская сторона провела несколько контактов с представителями команды Дональда Трампа по общим вопросам. Зеленский отметил важность личной встречи с Трампом и участия Украины в предстоящих переговорах.
Президент Украины заявил, что членство в НАТО является самым дешевым вариантом гарантий безопасности для союзников. Зеленский подчеркнул, что 800-тысячная армия Украины станет бонусом для Альянса.
Президент Зеленский заявил об опасности исключения Украины из переговоров между США и россией по войне. Он настаивает на формате с участием США, Украины, рф и представителей ЕС.