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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25529 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп заявил, что Украина вела переговоры три года, но война не закончилась. Он считает, что конфликт можно было решить раньше без значительных потерь территорий и жизней.

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Советник руководителя ОП заявил о готовности Украины к компромиссу, но поставил под сомнение позицию России относительно переговоров. По его словам, США поддерживают быстрое завершение войны.

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Зеленский назвал самые "дешевые" гарантии безопасности для Украины от союзников

Президент Украины заявил, что членство в НАТО является самым дешевым вариантом гарантий безопасности для союзников. Зеленский подчеркнул, что 800-тысячная армия Украины станет бонусом для Альянса.

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Исключение Украины из переговоров по войне было бы "очень опасным" - Зеленский

Президент Зеленский заявил об опасности исключения Украины из переговоров между США и россией по войне. Он настаивает на формате с участием США, Украины, рф и представителей ЕС.

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