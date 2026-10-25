Лидер оппозиции Венесуэлы Мачадо вернулась в страну после нескольких месяцев изгнания

Лидер венесуэльской оппозиции и лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо 25 октября вернулась в Венесуэлу впервые с декабря 2025 года. Её возвращение произошло на фоне политической неопределённости после отстранения Николаса Мадуро от власти. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Мачадо объявила о возвращении в социальных сетях, написав: "Я здесь. С вами".

Позже политик посетила церковь в штате Лара, где её встретили десятки сторонников. Оппозиционер Эдмундо Гонсалес также подтвердил её прибытие и заявил, что вскоре присоединится к ней.

Трамп прокомментировал возвращение Мачадо

После отстранения Мадуро американскими военными Венесуэлой управляет временная президентка, которая уже превысила предусмотренный срок пребывания в должности. При этом власти до сих пор не назначили дату президентских выборов.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что не знал о возвращении Мачадо.

Я надеюсь, что она в безопасности. Она очень хорошая женщина. Но у нас в Венесуэле дела идут очень хорошо — сказал Трамп.

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