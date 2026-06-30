Лидер оппозиции Венесуэлы заявила о готовности вернуться в страну после землетрясений

Фото: Reuters

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что готова вернуться в Венесуэлу после землетрясений, произошедших на прошлой неделе, чтобы помочь координировать действия во время чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

В сообщении в социальных сетях Мачадо отметила, что "будет в Венесуэле, чтобы помочь координировать и поощрять усилия граждан во время чрезвычайной ситуации".

В то же время она не раскрыла подробностей своего плана возвращения, но заявила, что правительство Венесуэлы якобы препятствует ее попыткам прибыть в страну.

Мачадо покинула Венесуэлу в конце прошлого года

После того, как власти Венесуэлы объявили о победе на спорных президентских выборах 2024 года, Мария Корина Мачадо длительное время скрывалась в стране.

Лидер оппозиции Венесуэлы Мачадо заявила о намерении снова баллотироваться в президенты

По данным Sky News, в декабре она тайно покинула Венесуэлу на лодке, чтобы отправиться в Осло, где получила Нобелевскую премию мира. Впоследствии она вручила эту награду президенту США Дональду Трампу.

Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1700 человек