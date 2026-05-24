Лидер оппозиции Венесуэлы Мачадо заявила о намерении снова баллотироваться в президенты

Киев • УНН

 • 2256 просмотра

Мария Корина Мачадо планирует вернуться в Венесуэлу до конца 2026 года для участия в выборах. Она требует проведения свободных и честных выборов.

Лидер оппозиции Венесуэлы Мачадо заявила о намерении снова баллотироваться в президенты
Фото: АР

Лауреат Нобелевской премии мира и лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что планирует снова баллотироваться на пост президента Венесуэлы и вернуться в страну до конца 2026 года. Об этом она сообщила во время встречи оппозиционных политиков в Панаме, передает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Заявление прозвучало более чем через четыре месяца после того, как администрация президента США Дональда Трампа фактически отказалась от поддержки Мачадо и начала сотрудничать с представительницей правящей партии Венесуэлы Делси Родригес после отстранения от власти Николаса Мадуро.

Мачадо находится в изгнании с декабря прошлого года. До этого она почти год скрывалась в Венесуэле. В Панама-Сити политик заявила, что оппозиция продолжает добиваться проведения "свободных и честных президентских выборов", в которых смогут принять участие все граждане страны.

Мачадо заявила о готовности к выборам

По словам Мачадо, организация демократических выборов в Венесуэле потребует от семи до девяти месяцев. Она подчеркнула необходимость обновления реестра избирателей, создания независимых избирательных органов и гарантий участия кандидатов от оппозиции без вмешательства властей.

Я буду кандидатом, но, конечно, могут быть и другие. Я бы с удовольствием соревновалась с кем угодно на безупречных выборах

– заявила она журналистам.

В 2024 году правительство Мадуро запретило Мачадо участвовать в президентских выборах, после чего оппозиция выдвинула дипломата Эдмундо Гонсалеса Уррутию. Несмотря на официальное объявление победы Мадуро, команда Мачадо утверждала, что Гонсалес одержал убедительное преимущество на выборах.

