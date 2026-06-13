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СБУ атаковала крупнейший нефтегазовый терминал на юге россии

Киев • УНН

 • 1042 просмотра

Беспилотники поразили пять резервуаров и два стендера на терминале "таманьнефтегаз". Также повреждены склады и позиции российской ПВО в краснодарском крае.

СБУ атаковала крупнейший нефтегазовый терминал на юге россии

Бойцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с ССО и ГУР нанесли успешные удары по нефтегазовому терминалу "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Детали

Данный терминал является крупнейшим на юге рф комплексом по перевалке сжиженных углеводородов. Беспилотники СБУ поразили пять емкостей с нефтепродуктами в резервуарном парке, а также два нефтеналивных стендера терминала.

Также пожары возникли в районе стоянки грузового транспорта и складской инфраструктуры "таманьнефтегаза". Под удар попали и позиции российской ПВО, прикрывавшей объект.

В СБУ отметили, что российский нефтегазовый комплекс является источником финансирования войны против Украины.

Именно нефтедоллары превращаются в ракеты, дроны и боеприпасы, которыми враг атакует наши города. Поэтому СБУ и впредь будет системно лишать российскую военную машину ресурсов для ведения войны

- говорится в сообщении.

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Павел Башинский

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