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Декоративный кролик в квартире: что нужно знать перед тем, как завести домашнего питомца

Киев • УНН

 • 6518 просмотра

Врач Елизавета Бабий рассказала, что кроликам необходимы пространство, сено в рационе и внимание к здоровью. Содержание стоит от 1800 до 2500 гривен в месяц.

Декоративный кролик в квартире: что нужно знать перед тем, как завести домашнего питомца

Декоративный кролик может казаться простым в уходе домашним питомцем, но на самом деле он требует хорошо организованных условий и немалых усилий. Подробнее о том, как обустроить пространство для кролика, чем его кормить, какую породу выбрать и сколько может стоить ежемесячное содержание пушистика, журналистке УНН рассказала ветеринарный врач Елизавета Бабий.

Детали

Небольшой размер декоративного кролика часто создает впечатление, что ухаживать за ним легко, говорит врач. Однако на самом деле это животное требует довольно ответственного отношения.

"На самом деле это очень большой миф, к сожалению, о том, что кролики неприхотливы в уходе. Они действительно небольшие, но уход должен быть очень хорошо организован, чтобы животное жило долго и было здоровым. Прежде всего, это не игрушка — кролик может жить 8–12 лет. Если его заводят, например, для ребенка, нужно помнить, что это не животное, которое проживет всего несколько лет, например как крыса", — объясняет Елизавета Бабий.

По словам врача, кролики особенны еще и тем, что могут скрывать признаки болезни, поскольку это связано с их поведением в природе, где демонстрация слабости могла сделать животное легкой добычей.

"В природе кролик — животное-жертва. Из-за этого у него сформировался механизм, который не позволяет показывать, что он болен или слаб, поскольку тогда на него в первую очередь будут охотиться. Поэтому если появляются какие-либо признаки того, что что-то не так, что-то беспокоит, к этому уже стоит очень внимательно отнестись и обратиться к врачу", — отмечает специалистка.

Елизавета Бабий также объяснила, что из-за быстрого обмена веществ болезни у кроликов могут прогрессировать быстрее, чем у других животных, поэтому не стоит ждать, пока симптомы станут очевидными.

"Кроликов относят к экзотическим животным, поэтому стоит найти специалиста еще до того, как вы заведете такого питомца. Чтобы в случае необходимости вы сразу знали хотя бы клинику или, в идеале, врача, к которому можно обратиться. В моменты стресса это может занять время, а у кролика его, к сожалению, не так уж много", — подчеркивает Елизавета Бабий.

Как содержать кролика?

Врач подчеркивает, что постоянное пребывание в клетке не соответствует потребностям активного животного. Ему необходимо пространство.

"Клетки недостаточно. Ее можно рассматривать как временное безопасное место или определенную базу. Если есть возможность подготовить максимально безопасное пространство — без проводов, скользкого пола и высоких мест, с которых можно упасть, — кролика стоит содержать там большую часть дня", — рассказывает Елизавета Бабий.

Отдельный вопрос — питание. Основой рациона должно быть сено, необходимое не только для нормальной работы кишечника пушистика, но и для зубов.

"Зайцеобразные — это не грызуны, а отдельная группа. У них всю жизнь растут зубы. Поэтому, даже если кролик очень любит корм, лакомства или сладкие фрукты, основой его рациона должно быть сено. В нем много клетчатки, которая способствует работе кишечника, а также оно помогает механически стачивать зубы", — говорит врач.

В то же время Елизавета Бабий подчеркнула, что если зубы у кролика не стачиваются должным образом, это может привести к стоматологическим проблемам. Поэтому состояние зубов животного нужно контролировать во время ветеринарных осмотров.

Какую породу кролика лучше выбрать для квартиры

Для содержания в квартире Елизавета Бабий советует обращать внимание на карликовые породы. В то же время она отмечает, что порода не гарантирует определенного характера, поэтому при выборе важно учитывать индивидуальные особенности конкретного животного.

"Для квартиры можно рассматривать карликовые породы, поскольку они меньше. Есть карликовые стандартные кролики, вислоухие бараны, а также львиноголовые. У львиноголовых за ушами и на щеках более длинная шерсть, поэтому их нужно регулярно вычесывать, чтобы не образовывались колтуны", — рассказывает Елизавета Бабий.

Впрочем, именно львиноголовых кроликов врач называет довольно удобными для содержания.

"Львиноголовые кролики, как правило, достаточно спокойные. Уход за шерстью и само общение во время груминга могут еще больше сближать животное с владельцем. Такие кролики способны формировать устойчивую привязанность и отдавать предпочтение конкретному человеку", — отметила экспертка.

Среди прочих пород ветеринарный врач также упоминает рексов, у которых характерная бархатистая шерсть.

"Рекс, например, имеет очень бархатистую шерсть, но эта шерсть почти полностью линяет. За ней нужно хорошо ухаживать. И вообще нельзя сказать, что все представители одной породы будут одинаковыми, поэтому стоит больше общаться с животным и не обманываться внешностью", – подчеркивает Елизавета Бабий.

Сколько стоит содержание кролика

Расходы на домашнего питомца зависят от состояния его здоровья и потребностей, подчеркнула врач.

"Если мы берем полностью здорового кролика со всеми обработками, то его содержание обойдется примерно от 1800 до 2500 гривен в месяц. Это хороший корм, сено достаточного качества, витамины и средства гигиены", - говорит экспертка

Отдельно нужно учитывать расходы на контроль состояния зубов, пояснила врач. Передние резцы могут стачиваться неправильно, поэтому их нужно регулярно осматривать у специалиста.

"Дополнительно к этому бюджету стоит заложить подрезание зубов - около 450, максимум 500 гривен. Даже если подрезать их не придется, можно просто показать кролика врачу, чтобы он оценил состояние зубов и сказал, есть ли какие-то нюансы", - объясняет Елизавета Бабий.

Также у кроликов могут быть внешние паразиты, в частности пухоеды, а иногда и блохи. Елизавета Бабий подчеркивает, что риск может быть выше, если животное выходит на улицу или в доме есть собаки или кошки, которые могут принести паразитов с улицы.

"Кролик может быть носителем некоторых видов внешних паразитов. Пухоеды не вредны для людей, но вызывают у кролика зуд. Иногда бывают и блохи. Такая обработка будет стоить около 250 гривен", - подчеркнула врач.

Итак, декоративный кролик может стать комфортным домашним питомцем, но только при условии правильно организованного ухода. 

Алла Киосак

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