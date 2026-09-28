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Российский ВПК, нефтяные объекты и не только — Зеленский раскрыл географию новых поражений противника

Киев • УНН

 • 11267 просмотра

Украина нанесла дальнобойные удары по оборонным, нефтяным и военным объектам в шести регионах России и в Черном море.

Российский ВПК, нефтяные объекты и не только — Зеленский раскрыл географию новых поражений противника

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил ответ на российские удары украинскими дальнобойными санкциями по ряду объектов врага в 6 российских регионах и в Черном море. Речь в том числе идет о двух российских оборонных заводах и нефтяных объектах, отметил глава государства. Об этом пишет УНН.

Детали

"Последовательно отвечаем нашей дальнобойностью на российские удары против жизни", — подчеркнул Зеленский в социальных сетях 28 сентября.

Этой ночью были применены наши санкции по двум оборонным заводам — в Тульском и Воронежском регионах. Хорошо отработали за эти сутки подразделения СБУ по нефтяным объектам агрессора в Краснодарском регионе. Санкции применялись по объектам в Калужском и Орловском регионах, которые россияне используют для дронового террора против Украины. В Брянском регионе работали непосредственно против оккупационного контингента. Есть также поражение цели в Черном море

— отметил Зеленский.

Президент выразил благодарность "каждому, кто возвращает войну туда, откуда она пришла". "Россия должна прекратить эскалацию", — подчеркнул Зеленский.

Силы обороны продолжают "минусовать" российские базы дронов и ПВО - Генштаб раскрыл детали28.09.26, 12:09 • 1900 просмотров

Напомним

Украина системно наносит дальнобойные удары по российской нефтепереработке, логистике и военной инфраструктуре. Одними из средств, которые Силы обороны используют для таких операций, являются ударные дроны FP-1 и FP-2 украинской компании Fire Point.

Только за последние три месяца, по данным Fire Point, оружием их производства Силы обороны поразили более 100 российских объектов в оккупированном Крыму. Около 50% поражений пришлись на инфраструктуру, от которой зависят российские войска, еще 20% — на логистическую и транспортную инфраструктуру. Остальные 30% — военная инфраструктура и дорогостоящая техника, в частности системы ПВО, авиация, штабы и пункты дислокации.

Юлия Шрамко

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