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Financial Times
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"Буквы подождут": в России решили сильнее загружать детсады "традиционными ценностями"

Киев • УНН

 • 738 просмотра

Российские детсады усиливают духовно-нравственное воспитание вместо акцента на буквах и цифрах. Детям от 3 лет будут рассказывать о Крыме как о части РФ.

"Буквы подождут": в России решили сильнее загружать детсады "традиционными ценностями"

В российских детских садах планируют усилить акцент на "духовно-нравственном воспитании", которое глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов назвал более важным, чем изучение букв и цифр. Новые подходы должны закрепить в федеральной программе дошкольного образования, сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

Знакомство с родной культурой, литературой, обычаями и моральными ориентирами важнее заучивания букв и цифр в детском саду

– заявил Кравцов.

По его словам, детский сад должен прежде всего оставаться местом воспитания, а не только подготовки к школе.

В российских детских садах уже запустили программы "Орлята-дошколята" и "Добрые игры", которые должны прививать детям так называемые "традиционные духовно-нравственные ценности".

О Крыме – с 3 лет

Согласно методическим материалам "Добрых игр", воспитателям предлагают уже с 3 лет рассказывать детям об оккупированном Крыме как о "регионе России". В Минпросвещения РФ рассчитывают, что такие занятия будут формировать у дошкольников "патриотические чувства и гордость за свою страну".

Программа стала дошкольным аналогом пропагандистских "Разговоров о важном", которые появились в российских школах после начала полномасштабного вторжения в Украину. Ранее Путин заявлял, что российские "базовые ценности" нужно прививать детям еще с дошкольного возраста.

Отдельный проект "Орлята-дошколята" должен готовить детей к школьной программе "Орлята России". Посвящение в нее сопровождается исполнением российского гимна, поднятием флага и вручением значков и голубых галстуков.

В российских школах усиливают пропаганду и военную подготовку06.09.26, 12:19 • 11985 просмотров

Степан Гафтко

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российская пропаганда
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Владимир Путин
Крым
Украина