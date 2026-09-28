"Буквы подождут": в России решили сильнее загружать детсады "традиционными ценностями"
Киев • УНН
Российские детсады усиливают духовно-нравственное воспитание вместо акцента на буквах и цифрах. Детям от 3 лет будут рассказывать о Крыме как о части РФ.
В российских детских садах планируют усилить акцент на "духовно-нравственном воспитании", которое глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов назвал более важным, чем изучение букв и цифр. Новые подходы должны закрепить в федеральной программе дошкольного образования, сообщает The Moscow Times, пишет УНН.
Детали
Знакомство с родной культурой, литературой, обычаями и моральными ориентирами важнее заучивания букв и цифр в детском саду
По его словам, детский сад должен прежде всего оставаться местом воспитания, а не только подготовки к школе.
В российских детских садах уже запустили программы "Орлята-дошколята" и "Добрые игры", которые должны прививать детям так называемые "традиционные духовно-нравственные ценности".
О Крыме – с 3 лет
Согласно методическим материалам "Добрых игр", воспитателям предлагают уже с 3 лет рассказывать детям об оккупированном Крыме как о "регионе России". В Минпросвещения РФ рассчитывают, что такие занятия будут формировать у дошкольников "патриотические чувства и гордость за свою страну".
Программа стала дошкольным аналогом пропагандистских "Разговоров о важном", которые появились в российских школах после начала полномасштабного вторжения в Украину. Ранее Путин заявлял, что российские "базовые ценности" нужно прививать детям еще с дошкольного возраста.
Отдельный проект "Орлята-дошколята" должен готовить детей к школьной программе "Орлята России". Посвящение в нее сопровождается исполнением российского гимна, поднятием флага и вручением значков и голубых галстуков.
В российских школах усиливают пропаганду и военную подготовку06.09.26, 12:19 • 11985 просмотров