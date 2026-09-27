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Financial Times

Денег в бюджете не хватает на всё: Корецкий рассказал, какие выплаты будут финансировать в первую очередь, а какие задержат

Киев • УНН

 • 7162 просмотра

Премьер Сергей Корецкий гарантировал своевременную выплату пенсий и зарплат медикам и учителям. Некритичные расходы могут приостановить до получения помощи от партнёров.

Денег в бюджете не хватает на всё: Корецкий рассказал, какие выплаты будут финансировать в первую очередь, а какие задержат

Украина на фоне дефицита государственного бюджета будет гарантировать полное и своевременное финансирование пенсий и зарплат врачей и учителей, тогда как некритичные расходы могут приостанавливаться до поступления средств от международных партнеров. Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в интервью телемарафону "Единые новости", пишет УНН.

Подробности

По словам главы правительства, социальные выплаты остаются одним из безусловных приоритетов государства даже в нынешней сложной ситуации с финансами.

Несмотря на дефицит государственного бюджета, все социальные расходы – пенсии, зарплаты врачей, учителей – должны быть профинансированы своевременно и в полном объеме. Другого варианта у нас нет

– заявил Корецкий.

В то же время премьер предупредил, что расходы, которые не относятся к первоочередным и критическим, правительство будет приостанавливать, пока Украина не получит необходимого внешнего финансирования.

Правительство ждет денег партнеров

Корецкий заявил, что до 15 октября правительство должно выполнить все решения, необходимые для получения обещанной международной финансовой помощи. В то же время часть условий зависит от Верховной Рады, поэтому премьер призвал депутатов поддержать необходимые законопроекты независимо от политической принадлежности.

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Мы должны действовать на опережение, гибко, быстро принимать решения, оценивая каждый шаг по одному критерию: ведет ли это к выживанию государства, нации, нашего суверенитета. Если ведет – все остальное не имеет значения, нужно брать и делать

– подчеркнул премьер.

Отдельно Корецкий заверил, что выплаты украинским военнослужащим также должны осуществляться в полном объеме.

Одной из ключевых задач правительства он назвал резкое наращивание производства дронов-перехватчиков. Особое внимание планируют уделить средствам, способным бороться с российскими реактивными беспилотниками.

Все без исключения органы власти сосредоточены на этом вопросе

– заявил Корецкий.

По его словам, правительство упрощает требования для производителей, сокращает бюрократические процедуры и расширяет финансовую поддержку через кредитные механизмы, чтобы максимально быстро нарастить производство перехватчиков.

Деньги на зиму

Значительная часть интервью касалась предстоящей зимы. Корецкий заявил, что Украина входит в нее лучше подготовленной, чем в прошлом году. За год в стране построили дополнительные генерирующие мощности, больше критических объектов получили резервное питание, увеличились запасы оборудования и запчастей, количество ремонтных бригад и техники, а часть критической инфраструктуры получила дополнительную защиту.

В то же время премьер признал, что Россия также нарастила возможности для атак на украинскую энергетику.

Однако и враг, к сожалению, усовершенствовался. Это и реактивные "шахеды", и накопление баллистических ракет и ракет к зиме. Легко точно не будет, но у нас нет другого варианта, кроме как выстоять

– заявил Корецкий.

Украина также обратилась к европейским партнерам с просьбой быть готовыми оказать помощь в случае масштабных разрушений энергетической и другой критической инфраструктуры. Речь идет, в частности, о привлечении европейских спасателей, специальной техники и служб по чрезвычайным ситуациям.

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Степан Гафтко

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