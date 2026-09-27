Тейлор Свифт показала редкие кадры поездки с Трэвисом Келси в его родной город

Тейлор Свифт поделилась редкими личными кадрами с поездки со своим мужем Трэвисом Келси в Кливленд, где он вырос. Видео певица использовала для клипа с текстом новой песни "Cleveland!", сообщает E! News, пишет УНН.

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На одном из кадров Свифт сняла Келси за рулём автомобиля по дороге в центр Кливленда. Также она показала местные улицы и среднюю школу Cleveland Heights, где учился спортсмен.

"Cleveland!" вошла в расширенное издание альбома "The Life of a Showgirl: The Encore", которое вышло 25 сентября.

Свифт посвятила песню их отношениям

В композиции 36-летняя певица рассказывает об отношениях с Келси и называет его "любовью всей своей жизни".

Песня также отсылает к родному городу спортсмена и их совместной поездке в Огайо. По данным E! News, в марте 2026 года Келси приобрёл недвижимость у озера в районе Кливленда за 5,35 млн долларов.

Свифт и Келси поженились в июле 2026 года.

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