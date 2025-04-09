В США торнадо привел к гибели людей и масштабным разрушениям. Без света остались более 200 тысяч американцев в четырех штатах, повалены башни и разрушены здания.
Дональд Трамп подписал указ о преобразовании Цифровой службы США в Департамент по вопросам эффективности правительства под руководством Илона Маска. Новый орган получит расширенные полномочия и имеет целью оптимизировать работу федеральных агентств.
Республиканцы имеют 212 мест против 200 у демократов при необходимых 218 для контроля над Палатой представителей. Окончательный результат зависит от 23 округов, где подсчет голосов еще продолжается.
ФБР расследует серию анонимных расистских сообщений, отправленных чернокожим гражданам в разных штатах США после победы Трампа. Сообщения содержат упоминания о рабстве и вызвали общенациональное беспокойство.
Республиканская партия получила 51 место в Сенате США после побед в Западной Вирджинии и Огайо. Это дает партии Трампа контроль над как минимум одной палатой Конгресса и возможность влиять на назначение судей.
В США закрылись почти все избирательные участки, подсчитываются первые голоса. По предварительным результатам в большинстве штатов лидирует Дональд Трамп, опережая Камалу Харрис.
Инвесторы на мировых рынках ожидают результатов президентских выборов в США между Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Победа республиканцев может повлиять на инфляцию и процентные ставки из-за их политики тарифов и снижения налогов.
Губернатор Миннесоты Тим Уолз и сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс проведут дебаты как кандидаты в вице-президенты от демократов и республиканцев.
Неизвестный обстрелял предвыборный офис Демократической партии США в пригороде Финикса, штат Аризона. Полиция обнаружила пулевые отверстия в дверях и окнах, никто не пострадал, инцидент расследуют как имущественное преступление.
В Колумбусе, штат Огайо, полицейскому предъявили обвинение в убийстве 21-летней беременной женщины. Такию Янг застрелили при попытке побега после подозрения в краже из магазина.
Вице-президент США Камала Харрис бросила вызов Дональду Трампу встретиться на дебатах перед ноябрьскими выборами.
Бывший советник Клинтона предполагает, что Трамп может отказаться от Вэнса в пользу Никки Хейли как кандидата в вице-президенты. Это может быть попыткой привлечь неопределившихся избирателей, хотя сам Трамп публично поддерживает Вэнса.
Сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс принял номинацию на должность вице-президента США от Республиканской партии. 39-летний Вэнс выступил на съезде партии, рассказав о своем пути и видении будущего страны.