Трамп может отказаться от Вэнса в пользу Никки Хейли - бывший советник Клинтона

Бывший советник Клинтона предполагает, что Трамп может отказаться от Вэнса в пользу Никки Хейли как кандидата в вице-президенты. Это может быть попыткой привлечь неопределившихся избирателей, хотя сам Трамп публично поддерживает Вэнса.