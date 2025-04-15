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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 1940 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

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Трамп підписав указ, щоб зробити DOGE Маска офіційнішим

Дональд Трамп підписав указ про перетворення Цифрової служби США в Департамент з питань ефективності уряду під керівництвом Ілона Маска. Новий орган отримає розширені повноваження та має на меті оптимізувати роботу федеральних агентств.

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Чи контролюватимуть республіканці Палату представників США: що кажуть підрахунки

Республіканці мають 212 місць проти 200 у демократів при необхідних 218 для контролю над Палатою представників. Остаточний результат залежить від 23 округів, де підрахунок голосів ще триває.

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Чорношкірі американці отримують загадкові расистські повідомлення після виборів

ФБР розслідує серію анонімних расистських повідомлень, надісланих чорношкірим громадянам у різних штатах США після перемоги Трампа. Повідомлення містять згадки про рабство та викликали загальнонаціональне занепокоєння.

Новини Світу • 8 листопада, 08:14 • 18093 перегляди

Республіканці отримали контроль над Сенатом США - Reuters

Республіканська партія здобула 51 місце у Сенаті США після перемог у Західній Вірджинії та Огайо. Це дає партії Трампа контроль над щонайменше однією палатою Конгресу та можливість впливати на призначення суддів.

Новини Світу • 6 листопада, 06:57 • 19316 перегляди

Фактично усі виборчі дільниці в США зачинились: попередні результати

У США закрились майже всі виборчі дільниці, підраховуються перші голоси. За попередніми результатами у більшості штатів лідирує Дональд Трамп, випереджаючи Камалу Гарріс.

Новини Світу • 6 листопада, 00:59 • 25668 перегляди

Інвестори готуються до результатів виборів у США: на Волл-стріт настрої залишаються гарячковими – FT

Інвестори на світових ринках очікують результатів президентських виборів у США між Камалою Гарріс та Дональдом Трампом. Перемога республіканців може вплинути на інфляцію та процентні ставки через їхню політику тарифів і зниження податків.

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Кандидати у віцепрезиденти США сьогодні проведуть теледебати - ЗМІ

Губернатор Міннесоти Тім Волз і сенатор від Огайо Джей Ді Венс проведуть дебати як кандидати у віцепрезиденти від демократів і республіканців.

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В Аризоні обстріляли офіс Демократичної партії США

Невідомий обстріляв передвиборчий офіс Демократичної партії США в передмісті Фінікса, штат Аризона. Поліція виявила кульові отвори в дверях і вікнах, ніхто не постраждав, інцидент розслідують як майновий злочин.

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У Колумбусі, штат Огайо, поліцейському висунули звинувачення у вбивстві 21-річної вагітної жінки. Такію Янг застрелили під час спроби втечі після підозри у крадіжці з магазину.

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Колишній радник Клінтона припускає, що Трамп може відмовитися від Венса на користь Ніккі Гейлі як кандидата у віце-президенти. Це може бути спробою залучити виборців, що не визначилися, хоча сам Трамп публічно підтримує Венса.

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Джей Ді Венс офіційно став кандидатом у віце-президенти США від Трампа

Сенатор від Огайо Джей Ді Венс прийняв номінацію на посаду віце-президента США від Республіканської партії. 39-річний Венс виступив на з'їзді партії, розповівши про свій шлях та бачення майбутнього країни.

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