У США торнадо призвів до загибелі людей та масштабних руйнувань. Без світла залишились понад 200 тисяч американців у чотирьох штатах, повалені вежі та зруйновані будівлі.
Дональд Трамп підписав указ про перетворення Цифрової служби США в Департамент з питань ефективності уряду під керівництвом Ілона Маска. Новий орган отримає розширені повноваження та має на меті оптимізувати роботу федеральних агентств.
Республіканці мають 212 місць проти 200 у демократів при необхідних 218 для контролю над Палатою представників. Остаточний результат залежить від 23 округів, де підрахунок голосів ще триває.
ФБР розслідує серію анонімних расистських повідомлень, надісланих чорношкірим громадянам у різних штатах США після перемоги Трампа. Повідомлення містять згадки про рабство та викликали загальнонаціональне занепокоєння.
Республіканська партія здобула 51 місце у Сенаті США після перемог у Західній Вірджинії та Огайо. Це дає партії Трампа контроль над щонайменше однією палатою Конгресу та можливість впливати на призначення суддів.
У США закрились майже всі виборчі дільниці, підраховуються перші голоси. За попередніми результатами у більшості штатів лідирує Дональд Трамп, випереджаючи Камалу Гарріс.
Інвестори на світових ринках очікують результатів президентських виборів у США між Камалою Гарріс та Дональдом Трампом. Перемога республіканців може вплинути на інфляцію та процентні ставки через їхню політику тарифів і зниження податків.
Губернатор Міннесоти Тім Волз і сенатор від Огайо Джей Ді Венс проведуть дебати як кандидати у віцепрезиденти від демократів і республіканців.
Невідомий обстріляв передвиборчий офіс Демократичної партії США в передмісті Фінікса, штат Аризона. Поліція виявила кульові отвори в дверях і вікнах, ніхто не постраждав, інцидент розслідують як майновий злочин.
У Колумбусі, штат Огайо, поліцейському висунули звинувачення у вбивстві 21-річної вагітної жінки. Такію Янг застрелили під час спроби втечі після підозри у крадіжці з магазину.
Віцепрезидент США Камала Гарріс кинула виклик Дональду Трампу зустрітися на дебатах перед листопадовими виборами.
Колишній радник Клінтона припускає, що Трамп може відмовитися від Венса на користь Ніккі Гейлі як кандидата у віце-президенти. Це може бути спробою залучити виборців, що не визначилися, хоча сам Трамп публічно підтримує Венса.
Сенатор від Огайо Джей Ді Венс прийняв номінацію на посаду віце-президента США від Республіканської партії. 39-річний Венс виступив на з'їзді партії, розповівши про свій шлях та бачення майбутнього країни.