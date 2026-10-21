Трамп спрямував $277 мільйонів на рекламу, щоб "врятувати республіканців" у виборчих перегонах - ЗМІ

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп спрямував понад 277 мільйонів доларів на масштабну рекламну кампанію — через телебачення та пряму поштову розсилку — в останні шість тижнів перед проміжними виборами. Ці кошти мають допомогти кандидатам від Республіканської партії, які опинилися у складному становищі в кількох виборчих перегонах — ключових для збереження партійного контролю над Конгресом США, передає УНН із посиланням на Reuters.

"Суперкомітет політичної дії" (super PAC) Трампа — MAGA Inc., який на сьогодні вже витратив понад 300 мільйонів доларів на проміжні вибори, — спрямував найбільші суми (безпосередньо або через інші подібні структури) на вибори до Сенату в Техасі, Мічигані та Огайо. Згідно з даними Федеральної виборчої комісії, республіканці в цих штатах ведуть запеклу боротьбу, але, за результатами більшості опитувань, поступаються своїм опонентам-демократам.

Трамп нарощує витрати напередодні проміжних виборів - ЗМІ

У соціальній мережі Truth Social Трамп заявив, що планує витратити від 400 до 500 мільйонів доларів до дня виборів, до якого залишилося менше двох тижнів. Як свідчать офіційні звіти, 225 мільйонів доларів із цієї суми було спрямовано через два інші "суперкомітети" — No Going Back та Safety & Affordability. Такі структури можуть залучати та витрачати на виборчі кампанії необмежені кошти з мінімальними обмеженнями.

Загалом ці комітети витратили понад 36 мільйонів доларів на підтримку кандидата в Сенат від Техасу (Кена Пакстона), 30,1 мільйона доларів — на допомогу Майку Роджерсу в Мічигані, і понад 28 мільйонів доларів — на підтримку Джона Хастеда в Огайо. Ці три місця є вирішальними для того, щоб республіканці змогли втримати контроль над Сенатом, де наразі вони мають більшість у співвідношенні 53 проти 47.

Щоб здобути контроль над Сенатом США, що налічує 100 місць, демократам необхідно отримати щонайменше чотири додаткові мандати на проміжних виборах у листопаді. Їхні шанси зросли, оскільки надзвичайно високі ціни на пальне, рейди імміграційної служби (ICE) та ситуація навколо Ірану призвели до падіння популярності Трампа до історичного мінімуму.

Згідно з останніми даними експерта з виборчих прогнозів Нейта Сільвера, ймовірність того, що демократи отримають контроль над Сенатом (із більшістю 53 проти 47), перевищує 77%, а шанси на отримання контролю над Палатою представників (із більшістю 240 проти 195) — понад 94%.

Ілон Маск також долучився до фінансування, спрямувавши кошти в Техас — штат, який став для нього новим домом і куди він останніми роками переніс штаб-квартири своїх компаній Tesla та SpaceX. MAGA Inc чекала до останніх кількох тижнів, щоб збільшити рекламу, що викликало занепокоєння серед лідерів республіканців.

Маск витратив сотні мільйонів доларів, щоб республіканці зберегли контроль над Конгресом - що на кону

Мега-донори республіканців виступили на підтримку Трампа минулого місяця. ⁠Готельний та казино-магнат Стівен Вінн пожертвував 8 мільйонів доларів, генеральний директор Blackstone Стівен Шварцман та бізнесвумен Даян Хендрікс пожертвували по 5 мільйонів доларів кожен лише у вересні. Австралійський криптомільярдер Біджан Тегерані та бізнесмен російського походження Костянтин Соколов пожертвували минулого місяця по 1 мільйону доларів кожен, як свідчать документи.

Хендрікс ​наразі цього року пожертвував MAGA Inc 30 мільйонів доларів, тоді як Тегерані ​і Соколов пожертвували по 2 мільйони доларів кожен, згідно з документами. Станом на минулий тиждень супер PAC все ще мав 164 мільйони доларів готівки. Він ​зібрав приблизно 450 мільйонів доларів за цей передвиборчий цикл.