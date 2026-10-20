Трамп нарощує витрати напередодні проміжних виборів - ЗМІ

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У вівторок президент США Дональд Трамп заявив, що витратив понад 300 мільйонів доларів на передвиборчу кампанію республіканців. Водночас газета The New York Times повідомила, що колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг виділяє 80 мільйонів доларів на підтримку демократів напередодні проміжних виборів до Конгресу, що відбудуться 3 листопада, передає УНН із посиланням на Reuters.

ЗМІ зауважують, що ці фінансові вливання здійснюються в той час, коли демократи намагаються повернути собі контроль над Конгресом, де на кону стоять 470 місць у палатах, наразі контрольованих республіканцями.

"До дня виборів я витрачу — або вже витрачаю — понад 400 мільйонів доларів. Більше 300 мільйонів доларів уже пішли на рекламу, пряму й непряму взаємодію з виборцями, мітинги, оренду майданчиків для них, телевізійні мітинги, програми із залучення громадян до голосування, забезпечення чесності виборів тощо", — написав Трамп у соціальних мережах.

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Команда Блумберга повідомила виданню The New York Times, що у вересні та жовтні він передасть демократам близько 80 мільйонів доларів.

В офісі Блумберга не відповіли оперативно на прохання про коментар.

За інформацією The New York Times, щонайменше 50 мільйонів доларів із коштів Блумберга спрямовано на виборчі перегони до Палати представників. Зокрема, 24 мільйони доларів отримала організація "Everytown for Gun Safety" ("Кожне місто — за безпеку від зброї"), співзасновником якої є Блумберг. Ще 16 мільйонів доларів він надав комітету політичної дії "House Majority PAC", що підтримує демократів у Палаті представників.

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Агентство Reuters не проводило незалежної перевірки даних про витрати Трампа чи Блумберга.