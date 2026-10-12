Маск витратив сотні мільйонів доларів, щоб республіканці зберегли контроль над Конгресом - що на кону

Ілон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

На сьогодні бізнесмен Ілон Маск витратив близько 366 мільйонів доларів на проміжні вибори 2026 року (з яких 276 мільйонів — лише з липня), намагаючись допомогти республіканцям зберегти контроль над Конгресом, попри те, що шанси демократів повернути собі більшість у Палаті представників і Сенаті США зросли, передає УНН із посиланням на Reuters.

Щедрість Маска, про яку раніше повідомляла газета New York Times, робить найбагатшу людину світу, ймовірно, найбільшим окремим політичним донором у цьогорічних перегонах, згідно з даними про фінансування виборчих кампаній.

Маск - насамперед бізнесмен: "Флеш" прокоментував чутки про відключення Starlink Україні

Для Маска на кону стоїть чимало, адже демократи в Палаті представників вимагають розслідувань щодо його державних контрактів як генерального директора аерокосмічної компанії SpaceX, а також щодо його діяльності на чолі Департаменту ефективності державного управління в адміністрації президента Дональда Трампа.

Нижче наведено детальний огляд його політичних витрат, підтверджений представником його "супер-PAC" (комітету політичної дії) — America PAC.

У поточному виборчому циклі, що розпочався 1 січня 2025 року, Маск витратив уже 366 мільйонів доларів.

З цієї суми щонайменше 276 мільйонів доларів Маск пожертвував організаціям республіканців та власному комітету America PAC у період із липня. Із цих 276 мільйонів доларів, пожертвуваних у третьому кварталі:

158 мільйонів доларів отримав Senate Leadership Fund — комітет, створений для підтримки обрання республіканців до Сенату, що діє в координації з лідером більшості в Сенаті Джоном Туном (республіканцем із Південної Дакоти);

20 мільйонів доларів отримав Congressional Leadership Fund — комітет, створений для підтримки республіканців у Палаті представників, що діє в координації зі спікером Палати Майком Джонсоном (республіканцем із Луїзіани);

76 мільйонів доларів отримав комітет Маска — America PAC;

10 мільйонів доларів отримав комітет Lone Star Liberty PAC, що підтримує кампанію генерального прокурора штату Техас, республіканця Кена Пакстона, на виборах до Сенату США; згідно з останніми опитуваннями, він має рівні шанси на перемогу з демократом Джеймсом Таларіко;

10 мільйонів доларів отримала Асоціація губернаторів-республіканців;

2 мільйони доларів отримала Асоціація генеральних прокурорів-республіканців. America PAC надає підтримку кандидатам-республіканцям у семи штатах, де точиться запекла боротьба, а також у перегонах за місця в Палаті представників (у майже трьох десятках округів).

Інформацію про ці нові внески буде оприлюднено в четвер, коли багато "супер-PAC" (комітетів політичної дії) мають звітувати про свої витрати за третій квартал.

"Зайшов занадто далеко" - Маск підтримав Трампа і теж взявся критикувати Зеленського

За даними The New York Times, які підтвердив представник America PAC, Маск також переказував кошти через організації, що не розкривають імен своїх донорів.

Під час попереднього виборчого циклу Маск витратив близько 290 мільйонів доларів.