Внаслідок чергової атаки на Кримський міст рух шляхопроводом тимчасово перекрито. Про це повідомив "глава" окупованого Криму сергій аксьонов, інформує УНН.

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За його словами, "усі відповідальні служби перебувають на робочих місцях", "проводиться оцінка завданих збитків".

У свою чергу екс-керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко вказав, що автомобільна частина Кримського мосту раніше була зруйнована, відповідно, йдеться про перекриття залізничної частини.

Цю інформацію підтверджують і місцеві пабліки. Зокрема, повідомляється про щонайменше два влучання в залізничну частину мосту.

Нагадаємо

У ніч на 17 листопада Сили оборони уразили Кримський міст. Автомобільний проліт обвалився.

У мережі з'явилися перші кадри руйнувань на Кримському мосту після ураження, зняті під час руху поїзда залізничною частиною.

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