Кетрин, принцеса Уельська

Принц Чарльз дав Меган Маркл прізвисько "Вольфрам" через її стійкий характер та непохитність. Це було знаком поваги та способом привітати її в королівській родині.
Принцеса Уельська повідомила про свій стан після повернення до лікарні Марсдена. Кетрін подякувала медперсоналу за турботу і висловила оптимізм щодо майбутнього.
Принц Вільям привітав Кейт Міддлтон з 43-річчям, опублікувавши зворушливе послання та нову фотографію. Він відзначив її силу духу протягом останнього року, коли вона боролася з раком.
Королівська родина відвідала традиційну різдвяну службу в Сандрінгемі, але без принца Ендрю. Принцеса Кейт, яка бореться з раком, вразила присутніх своїм виглядом в елегантному зеленому пальті.
Букінгемський палац повідомив про позитивну динаміку лікування раку у короля Чарльза. У 2025 році Чарльз планує відновити повну програму державних обов'язків, включаючи закордонні візити.
Принц і принцеса Уельські опублікували різдвяну листівку та не з'являться на традиційному обіді в Букінгемському палаці. Родина вже перебуває в Норфолку зі своїми дітьми.
Вчені з Кембриджу розробили унікальний тест на сечу для виявлення "зомбі-клітин", що сигналізують про ранні стадії раку легенів. Тест успішно випробували на мишах і планують розпочати дослідження на людях.
Королівська резиденція призупиняє прийом гостей через ремонт вартістю 369 млн доларів. Державні заходи тимчасово перенесуть до Віндзорського замку, а король Чарльз особисто фінансуватиме ремонт своїх приватних кімнат.
Королева Великої Британії Камілла відновлює виконання державних обов'язків після перенесеної інфекції дихальних шляхів. Її графік буде скориговано для уникнення зайвих навантажень, включаючи скорочення тривалості заходів.
Принцеса Вельська Кетрін відвідала Фестиваль пам'яті у Королівському Альберт-голі після завершення хіміотерапії. Це її перший великий публічний захід за останні 8 місяців після діагностування раку.
Принцеса Уельська приєдналася до чоловіка на зустрічі з сім'ями жертв нападу в Саутпорті. Це перший офіційний вихід Кейт після завершення курсу хіміотерапії, де вона виявила підтримку постраждалій громаді.
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон вперше повернулася до роботи після завершення лікування від раку. Вона зустрілася з командою Центру раннього розвитку дитини у Віндзорському замку для обговорення свого проєкту.
Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак висловив підтримку Кейт Міддлтон, принцесі Уельській, після того, як вона оголосила про свій діагноз раку і проходження курсу хіміотерапії, побажавши їй повного і швидкого одужання.
Король Чарльз III, який бореться з раком, був помічений в Букінгемському палаці і Кларенс-хаусі, а королева-консорт Камілла запевнила доброзичливців, що він почувається "дуже добре", незважаючи на те, що не зміг приєднатися до її поїздки через хворобу.
Принц Гаррі спробував покататися на скелетоні зі швидкістю майже 100 км/год під час відвідування траси для майбутніх Ігор Нескорених у Канаді.
Королева Камілла розповіла про короля Чарльза ІІІ, який одужав після триденного перебування в лікарні для лікування простати, в той час як вона сама відкрила новий центр підтримки онкохворих.