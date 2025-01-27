Кетрин, принцеса Уельська

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 21614 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 130553 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 128190 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 129949 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193799 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76992 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164188 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Стало відомо, яке прізвисько король Чарльз дав Меган Маркл 

Принц Чарльз дав Меган Маркл прізвисько "Вольфрам" через її стійкий характер та непохитність. Це було знаком поваги та способом привітати її в королівській родині.

Новини Світу • 27 січня, 14:07 • 121258 перегляди

Кейт Міддлтон уперше підтвердила ремісію після лікування раку

Принцеса Уельська повідомила про свій стан після повернення до лікарні Марсдена. Кетрін подякувала медперсоналу за турботу і висловила оптимізм щодо майбутнього.

Новини Світу • 14 січня, 19:58 • 26160 перегляди

Принц Вільям опублікував зворушливе послання Кейт на її 43-й день народження

Принц Вільям привітав Кейт Міддлтон з 43-річчям, опублікувавши зворушливе послання та нову фотографію. Він відзначив її силу духу протягом останнього року, коли вона боролася з раком.

УНН Lite • 9 січня, 10:48 • 141037 перегляди

Королівська родина не в повному складі відвідала Різдвяну службу: що трапилось

Королівська родина відвідала традиційну різдвяну службу в Сандрінгемі, але без принца Ендрю. Принцеса Кейт, яка бореться з раком, вразила присутніх своїм виглядом в елегантному зеленому пальті.

Новини Світу • 25 грудня, 12:52 • 101525 перегляди

Король Чарльз продовжить лікування від раку у 2025 році

Букінгемський палац повідомив про позитивну динаміку лікування раку у короля Чарльза. У 2025 році Чарльз планує відновити повну програму державних обов'язків, включаючи закордонні візити.

Новини Світу • 20 грудня, 10:49 • 17984 перегляди

Принц Вільям і Кейт опублікували зворушливу різдвяну листівку з дітьми

Принц і принцеса Уельські опублікували різдвяну листівку та не з'являться на традиційному обіді в Букінгемському палаці. Родина вже перебуває в Норфолку зі своїми дітьми.

Новини Світу • 19 грудня, 15:02 • 116056 перегляди

Вчені розробили унікальний тест, що допоможе виявити рак легенів на ранній стадії

Вчені з Кембриджу розробили унікальний тест на сечу для виявлення "зомбі-клітин", що сигналізують про ранні стадії раку легенів. Тест успішно випробували на мишах і планують розпочати дослідження на людях.

Здоров'я • 6 грудня, 09:36 • 15941 перегляди

На ремонт і на три роки закривають Букінгемський палац

Королівська резиденція призупиняє прийом гостей через ремонт вартістю 369 млн доларів. Державні заходи тимчасово перенесуть до Віндзорського замку, а король Чарльз особисто фінансуватиме ремонт своїх приватних кімнат.

Новини Світу • 24 листопада, 04:51 • 35413 перегляди

Королева Британії Камілла повертається до обов'язків після хвороби - ЗМІ

Королева Великої Британії Камілла відновлює виконання державних обов'язків після перенесеної інфекції дихальних шляхів. Її графік буде скориговано для уникнення зайвих навантажень, включаючи скорочення тривалості заходів.

Новини Світу • 12 листопада, 15:40 • 20976 перегляди

Кейт Міддлтон вперше після хімієтерапії відвідала королівську подію

Принцеса Вельська Кетрін відвідала Фестиваль пам'яті у Королівському Альберт-голі після завершення хіміотерапії. Це її перший великий публічний захід за останні 8 місяців після діагностування раку.

Новини Світу • 10 листопада, 02:45 • 50118 перегляди

Кейт Міддлтон вперше з'явилася на публіці після хіміотерапії

Принцеса Уельська приєдналася до чоловіка на зустрічі з сім'ями жертв нападу в Саутпорті. Це перший офіційний вихід Кейт після завершення курсу хіміотерапії, де вона виявила підтримку постраждалій громаді.

Новини Світу • 10 жовтня, 17:21 • 17138 перегляди

Кейт Міддлтон повернулась до роботи після лікування раку

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон вперше повернулася до роботи після завершення лікування від раку. Вона зустрілася з командою Центру раннього розвитку дитини у Віндзорському замку для обговорення свого проєкту.

Новини Світу • 19 вересня, 01:19 • 19491 перегляди

Ріші Сунак підтримав Кейт Міддлтон після заяви про боротьбу з раком

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак висловив підтримку Кейт Міддлтон, принцесі Уельській, після того, як вона оголосила про свій діагноз раку і проходження курсу хіміотерапії, побажавши їй повного і швидкого одужання.

Суспільство • 23 березня, 01:16 • 39420 перегляди

У короля Чарльза усе "дуже добре" - королева Камілла

Король Чарльз III, який бореться з раком, був помічений в Букінгемському палаці і Кларенс-хаусі, а королева-консорт Камілла запевнила доброзичливців, що він почувається "дуже добре", незважаючи на те, що не зміг приєднатися до її поїздки через хворобу.

Новини Світу • 21 березня, 14:03 • 26213 перегляди

Принц Гаррі спробував себе у скелетоні, розвинувши майже 100 км швидкість

Принц Гаррі спробував покататися на скелетоні зі швидкістю майже 100 км/год під час відвідування траси для майбутніх Ігор Нескорених у Канаді.

Спорт • 16 лютого, 08:55 • 29899 перегляди

Дружина короля розповіла про стан здоровʼя Чарльза ІІІ

Королева Камілла розповіла про короля Чарльза ІІІ, який одужав після триденного перебування в лікарні для лікування простати, в той час як вона сама відкрила новий центр підтримки онкохворих.

Новини Світу • 1 лютого, 01:00 • 32674 перегляди