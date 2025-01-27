Кетрин, принцеса Уельська

У короля Чарльза усе "дуже добре" - королева Камілла

Король Чарльз III, який бореться з раком, був помічений в Букінгемському палаці і Кларенс-хаусі, а королева-консорт Камілла запевнила доброзичливців, що він почувається "дуже добре", незважаючи на те, що не зміг приєднатися до її поїздки через хворобу.