Кейт Міддлтон вперше за майже 2 роки помітили в тіарі

Кейт Міддлтон вперше з 2023 року одягла королівську тіару, пише УНН з посиланням на Today.com.

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43-річну представницю британської королівської родини сфотографували 8 липня, коли вона прибула на державний бенкет до Віндзорського замку разом зі своїм чоловіком, принцом Вільямом.

На ній була класична тіара "Вузлик кохання" королеви Марії, одна з найпопулярніших її тіар, а також темно-червона сукня Givenchy від Sarah Burton (Бертон також створила культову весільну сукню принцеси).

Цю знамениту прикрасу легко впізнати за численними перлинами.

Банкет був влаштований на честь президента Франції Емманюеля Макрона та Бріжит Макрон, першої леді Франції, що стало першим державним французьким візитом до Великої Британії після Brexit.

Банкет, влаштований королем Чарльзом III та королевою Каміллою, став для Кейт першою появою в тіарі після того, як у березні 2024 року їй повідомили про діагноз "рак".

За даними People.com, до своєї останньої появи Кейт носила тіару в Букінгемському палаці в грудні 2023 року. Тоді вона одягла "Вузлик кохання". Того ж місяця вона востаннє з'являлася на публіці перед тим, як їй поставили діагноз "рак".

Макрон зустрівся з королем Чарльзом III у Віндзорі