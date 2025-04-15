McDonnell Douglas F-15 Eagle

Продажі військової техніки США іноземним урядам у 2024 році зросли на 29% до 318,7 млрд доларів. Зростання експорту пов'язують з
попитом з боку України та необхідністю країн поповнити запаси зброї.
США змінюють фокус підготовки українських пілотів F-16 на молодших курсантів через брак досвідчених авіаторів зі знанням
англійської. Повна ескадрилья з 20 літаків і 40 пілотів очікується не раніше весни-літа 2025 року.
Президент США Джо Байден погодився надати Дональду Трампу військові літаки та додатковий захист через загрози з боку Ірану. Байден
доручив міністерству оборони забезпечити Трампа всім необхідним.
Японська компанія Mitsubishi Heavy Industries стане головним виробником ракет AIM-120 AMRAAM. Це допоможе забезпечити безперебійну
передачу ракет Україні зі складів ПС США.