McDonnell Douglas F-15 Eagle

Україна, ймовірно, не отримає повної ескадрильї винищувачів F-16 до 2025-го року - WSJ

США змінюють фокус підготовки українських пілотів F-16 на молодших курсантів через брак досвідчених авіаторів зі знанням англійської. Повна ескадрилья з 20 літаків і 40 пілотів очікується не раніше весни-літа 2025 року.