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США у 2024 році встановили рекорд з продажу зброї: ЗМІ побачили вклад попиту в Україні

США у 2024 році встановили рекорд з продажу зброї: ЗМІ побачили вклад попиту в Україні

Київ • УНН

 • 40583 перегляди

Продажі військової техніки США іноземним урядам у 2024 році зросли на 29% до 318,7 млрд доларів. Зростання експорту пов'язують з попитом з боку України та необхідністю країн поповнити запаси зброї.

Обсяг продажів військової техніки США іноземним урядам зріс на 29% і досяг рекордних 318,7 млрд доларів. Це повʼязують, зокрема, з попитом з боку України. Про це повідомляє Al Jazeera, пише УНН.

Деталі 

За даними Держдепартаменту США, у 2024 році обсяг продажів військової техніки США іноземним урядам зріс на 29% і досяг рекордних 318,7 млрд доларів. У цю цифру входить продаж винищувачів Ізраїлю на суму 18,8 млрд доларів.

Повідомляється, що прямі військові продажі американських компаній зросли до 200,8 млрд доларів у 2024 фінансовому році порівняно зі 157,5 млрд доларів у 2023 році, тоді як продажі, організовані через уряд США, зросли до 117,9 млрд доларів у 2024 році порівняно з 80,9 млрд доларів попереднього року.

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У заяві Держдепартаменту йдеться про те, що продаж і передачу зброї розглядають як важливі інструменти зовнішньої політики США з потенційними довгостроковими наслідками для регіональної та глобальної безпеки.

Продажі, схвалені 2024 року, включали, окрім іншого, постачання літаків F-16 та їхню модернізацію для турецької армії на суму 23 млрд доларів, постачання винищувачів F-15 Ізраїлю на суму 18,8 млрд доларів і продаж танків M1A2 Abrams Румунії на суму 2,5 млрд доларів.

Зазначається, що американські оборонні підрядники щосили намагаються задовольнити сплеск попиту на зброю, що різко зріс внаслідок вторгнення рф в Україну.

Видання вказує, що "зростання експорту зброї зі США було зумовлене прагненням країн поповнити запаси зброї, переданої Україні".

Нагадаємо 

Військова допомога США для України продовжується за раніше ухваленими пакетами, незважаючи на призупинення іноземної допомоги на 90 днів.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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