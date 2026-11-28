Атака дронами на Синельникове: двоє 17-річних хлопців у лікарні
Київ • УНН
російські ударні безпілотники атакували Синельникове на Дніпропетровщині. Двоє 17-річних хлопців дістали тяжкі травми, пошкоджено будинок, СТО й автівки.
Ворог ввечері у суботу, 28 листопада, атакував місто Синельникове на Дніпропетровщині. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує УНН.
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За його словами, через ворожий удар постраждали двоє 17-річних хлопців.
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Він уточнив, що ворог атакував місто ударними безпілотниками. Пошкоджено приватний будинок, будівлю СТО та автівки.
Нагадаємо
24 жовтня російські війська атакували Синельникове дроном. Загинули троє людей, ще 12 було поранено.
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