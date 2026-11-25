На Дніпропетровщині тривають відключення світла, спричинені нещодавніми російськими обстрілами. Через пошкодження магістральних мереж без світла залишилася частина Дніпра, Дніпровського, Павлоградського, Синельниківського та Самарівського районів. Про це повідомляє ДТЕК, передає УНН.

Деталі

Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики почнуть відновлення. Насамперед повертатимуть світло об’єктам критичної інфраструктури. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі - йдеться в повідомленні.

Контекст

росія вночі і вранці 25 листопада продовжила атаки на енергетику України. На ранок частково без світла жителі у 5 областях. Внаслідок ворожих обстрілів на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС стався 17-й від початку року і загалом 28-й блекаут.

Також у ДТЕК повідомили, що російська атака суттєво пошкодила обладнання однієї з ТЕС, і станція припинила генерацію. На Дніпропетровщині через удари діють екстрені відключення.

Крім того, без світла опинилась частина Одеси. Окремі об’єкти критичної інфраструктури працюють із перебоями.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Сергій Корецький зазначив: російська атака пошкодила енергетичні та логістичні об’єкти в кількох областях України. На Полтавщині загорівся газовидобувний об’єкт.