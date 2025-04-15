Укргазвидобування

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19481 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 134299 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 125342 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126791 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 125292 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127863 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 192471 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76763 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164014 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115352 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
6.8м/с
21%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 37226 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 48129 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 48910 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 38690 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 21574 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 0 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 15937 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 38808 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 49031 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 134299 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 1470 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 10357 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 12559 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 108415 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 110078 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Організації

Укргазвидобування

Новини по темi

Махінації на понад 340 млн грн під час газовидобутку: справу направлено до суду

САП передала до суду обвинувальний акт щодо чинного та колишнього посадовців АТ "Укргазвидобування". Їх підозрюють у махінаціях з тарифами на видобуток газу, що призвело до збитків на суму понад 340 млн грн.

Кримінал та НП • 4 березня, 18:10 • 13913 перегляди

Видобуток газу цього року наростили до понад 11 млрд куб. м - Нафтогаз

Група Нафтогаз повідомила про збільшення видобутку газу на 0,7 млрд куб. м порівняно з минулим роком. Компанія перевищила планові показники на 2% і планує забезпечити населення України власним ресурсом.

Економіка • 11 жовтня, 10:19 • 10557 перегляди

Накопиченого газу в українських сховищах достатньо для проходження зими - розрахунки ExPro

Запаси газу в українських сховищах перевищили 12,4 млрд куб м. Цього обсягу достатньо для проходження опалювального сезону, враховуючи збільшений видобуток та додаткові закупівлі з Європи.

Економіка • 2 жовтня, 11:32 • 13772 перегляди

Занизили якість та завдали величезних збитків: директорам виробничих компаній загрожує до 12 років позбавлення волі

Директори двох приватних компаній підозрюються у привласненні 25 млн грн АТ 'Укргазвидобування' через поставку неякісних залізобетонних плит. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Кримінал та НП • 14 серпня, 16:10 • 22082 перегляди

Цьогоріч "Нафтогаз" збільшив видобуток газу на майже 10%

Підприємства Групи Нафтогаз видобули 8,6 млрд куб. м товарного газу за сім місяців 2024 року. Це на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року, завдяки новим свердловинам та технологіям.

Економіка • 6 серпня, 10:31 • 17363 перегляди

"Нафтогаз" запустив нову високопродуктивну свердловину, яка дає майже 300 тис. кубометрів газу на добу

АТ "Укргазвидобування" запустило в експлуатацію нову високопродуктивну свердловину з добовим видобутком 274 тисячі кубічних метрів газу. Це збільшило добовий видобуток газу на родовищі на 17%, а наступна свердловина буде введена в експлуатацію в серпні.

Суспільство • 30 липня, 07:49 • 23204 перегляди

У квітні 2024 року Група Нафтогаз сплатила у держбюджет 8 млрд гривен

У квітні 2024 року Група Нафтогаз сплатила до державного бюджету України 8 млрд грн, що склало 11,5% від загальних податкових надходжень за цей місяць.

Економіка • 15 травня, 13:21 • 38588 перегляди

В Україні запустили дві потужні глибинні свердловини газу

Укргазвидобування ввело в експлуатацію дві потужні глибокі газові свердловини на сході України з видобутком 390 тис. кубометрів газу на добу.

Економіка • 14 травня, 12:10 • 18332 перегляди

У 2023 році ключові компанії групи Нафтогаз покращили фінрезультати на 40%

Ключові компанії Групи Нафтогаз - Укргазвидобування, Укрнафта, Укртрансгаз та Укртранснафта - покращили свої фінансові результати щонайменше на 40% у 2023 році, а НАК "Нафтогаз України" суттєво скоротив свій збиток порівняно з попереднім роком.

Економіка • 13 травня, 14:33 • 25279 перегляди

Аварія на газопроводі на Харківщині: Нафтогаз назвав ситуацію контрольованою, без впливу на постачання

На газопроводі в Харківській області сталася технологічна аварія з пожежею, але вона не вплине на газопостачання споживачів, ніхто не постраждав.

Суспільство • 19 квітня, 05:58 • 31938 перегляди

Спроба підкупу в Укргазвидобуванні: обвинувачений визнав провину та просить перерахувати 300 тис. грн на потреби ЗСУ

Мешканець Волинської області визнав себе винним у спробі підкупу посадової особи АТ "Укргазвидобування" на суму 300 000 гривень та просив передати гроші на потреби Збройних Сил України.

Кримінал та НП • 18 квітня, 14:41 • 19815 перегляди

росіяни пошкодили майже половину обладнання ТЕС: у "Центренерго" розповіли про основні виклики опалювального сезону

Незважаючи на складний старт через російські ракетні обстріли, які пошкодили 40% обладнання, "Центренерго" вдалося збільшити потужність у шість разів, налагодити роботу, скоригувати ремонтні програми та забезпечити стабільний опалювальний сезон зі світлом і теплом без відключень та перебоїв у постачанні електроенергії.

Війна • 21 березня, 10:11 • 25982 перегляди

В Україні запустили нову потужну свердловину: близько 400 тис. куб. м газу на добу

Українська Група Нафтогаз запустила нову свердловину, яка дає 400 000 кубометрів газу на добу, що робить її однією з найпродуктивніших свердловин компанії в цьому році.

Економіка • 6 березня, 14:38 • 26782 перегляди

Україна пройшла зиму на газі власного видобутку - Чернишов

Очільник НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що цьогоріч Україні вперше вдалося пройти зиму, користуючись лише газом власного видобутку.

Економіка • 1 березня, 10:34 • 29784 перегляди

Україна збільшила щоденний видобуток газу завдяки відновленню старої свердловини

Україна збільшила добовий видобуток газу, відновивши стару свердловину, яка тепер видобуває понад 340 000 кубометрів газу на добу.

Економіка • 15 лютого, 14:41 • 23015 перегляди

Вперше з 2022 року в український порт зайшов вантаж із трубами для видобутку газу - American Journal of Transportation

Вперше з 2022 року в український порт зайшов вантаж із трубами для видобутку газу - American Journal of Transportation.

Війна • 12 лютого, 13:09 • 25546 перегляди

В Україні запустили ще дві газові свердловини: дають 550 тис. кубів газу на добу

Група Нафтогаз повідомила, що дві нові газові свердловини, запущені в Україні цього тижня, дають 550 000 кубометрів газу на добу.

Економіка • 8 лютого, 12:00 • 23637 перегляди

Україна вперше проходить опалювальний користуючись газом власного видобутку – Шмигаль

Україна пройшла перший опалювальний сезон, покладаючись виключно на газ власного видобутку, завдяки 11% збільшенню видобутку Нафтогазом та Укргазвидобуванням.

Економіка • 30 січня, 17:37 • 37005 перегляди