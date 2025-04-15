Укргазвидобування

росіяни пошкодили майже половину обладнання ТЕС: у "Центренерго" розповіли про основні виклики опалювального сезону

Незважаючи на складний старт через російські ракетні обстріли, які пошкодили 40% обладнання, "Центренерго" вдалося збільшити потужність у шість разів, налагодити роботу, скоригувати ремонтні програми та забезпечити стабільний опалювальний сезон зі світлом і теплом без відключень та перебоїв у постачанні електроенергії.