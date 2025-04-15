САП передала до суду обвинувальний акт щодо чинного та колишнього посадовців АТ "Укргазвидобування". Їх підозрюють у махінаціях з тарифами на видобуток газу, що призвело до збитків на суму понад 340 млн грн.
Група Нафтогаз повідомила про збільшення видобутку газу на 0,7 млрд куб. м порівняно з минулим роком. Компанія перевищила планові показники на 2% і планує забезпечити населення України власним ресурсом.
Запаси газу в українських сховищах перевищили 12,4 млрд куб м. Цього обсягу достатньо для проходження опалювального сезону, враховуючи збільшений видобуток та додаткові закупівлі з Європи.
Директори двох приватних компаній підозрюються у привласненні 25 млн грн АТ 'Укргазвидобування' через поставку неякісних залізобетонних плит. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Підприємства Групи Нафтогаз видобули 8,6 млрд куб. м товарного газу за сім місяців 2024 року. Це на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року, завдяки новим свердловинам та технологіям.
АТ "Укргазвидобування" запустило в експлуатацію нову високопродуктивну свердловину з добовим видобутком 274 тисячі кубічних метрів газу. Це збільшило добовий видобуток газу на родовищі на 17%, а наступна свердловина буде введена в експлуатацію в серпні.
У квітні 2024 року Група Нафтогаз сплатила до державного бюджету України 8 млрд грн, що склало 11,5% від загальних податкових надходжень за цей місяць.
Укргазвидобування ввело в експлуатацію дві потужні глибокі газові свердловини на сході України з видобутком 390 тис. кубометрів газу на добу.
Ключові компанії Групи Нафтогаз - Укргазвидобування, Укрнафта, Укртрансгаз та Укртранснафта - покращили свої фінансові результати щонайменше на 40% у 2023 році, а НАК "Нафтогаз України" суттєво скоротив свій збиток порівняно з попереднім роком.
На газопроводі в Харківській області сталася технологічна аварія з пожежею, але вона не вплине на газопостачання споживачів, ніхто не постраждав.
Мешканець Волинської області визнав себе винним у спробі підкупу посадової особи АТ "Укргазвидобування" на суму 300 000 гривень та просив передати гроші на потреби Збройних Сил України.
Незважаючи на складний старт через російські ракетні обстріли, які пошкодили 40% обладнання, "Центренерго" вдалося збільшити потужність у шість разів, налагодити роботу, скоригувати ремонтні програми та забезпечити стабільний опалювальний сезон зі світлом і теплом без відключень та перебоїв у постачанні електроенергії.
Українська Група Нафтогаз запустила нову свердловину, яка дає 400 000 кубометрів газу на добу, що робить її однією з найпродуктивніших свердловин компанії в цьому році.
Очільник НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що цьогоріч Україні вперше вдалося пройти зиму, користуючись лише газом власного видобутку.
Україна збільшила добовий видобуток газу, відновивши стару свердловину, яка тепер видобуває понад 340 000 кубометрів газу на добу.
Вперше з 2022 року в український порт зайшов вантаж із трубами для видобутку газу - American Journal of Transportation.
Група Нафтогаз повідомила, що дві нові газові свердловини, запущені в Україні цього тижня, дають 550 000 кубометрів газу на добу.
Україна пройшла перший опалювальний сезон, покладаючись виключно на газ власного видобутку, завдяки 11% збільшенню видобутку Нафтогазом та Укргазвидобуванням.