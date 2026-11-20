Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили керівника одного з підрозділів Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України на розголошенні відомостей досудового розслідування та одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає УНН.

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Як встановило слідство, посадовець налагодив системний канал передачі інформації з обмеженим доступом зацікавленим особам в обмін на дорогі подарунки та послуги. Так, під час здійснення оперативного супроводу у справі НАБУ і САП щодо заволодіння нафтою і нафтопродуктами ПАТ "Укрнафта", службовець погодився зливати таємницю слідства. Наприкінці 2024 року він домовився з довіреною особою одного з бенефіціарів групи "Приват".

Вони домовились передавати інформацію про перебіг розслідування та заплановані слідчі дії. Отримані дані допомагали фігурантам обходити обмеження у зв’язку із санкціями, арештом активів та розшуком. Як неправомірну вигоду за ці послуги довірена особа оплатила для посадовця СБУ проживання в готелі Radisson Blu Resort Bukovel вартістю 160 000 гривень - наприкінці грудня 2024 року в оплаченому номері відпочивала його дружина з дітьми - йдеться в повідомленні НАБУ.

Також у 2023 році той же посадовець вступив у корупційну змову з тодішнім директором з буріння АТ "Укргазвидобування" (входить до групи "Нафтогаз").

Посадовець СБУ погодився за винагороду надавати йому інформацію з обмеженим доступом - зокрема із закритих державних баз даних та відомості, що перебувають у розпорядженні операторів і провайдерів телекомунікацій. За надання цих даних колишній топменеджер товариства придбав для службовця автомобіль BMW X5. Для конспірації у червні 2023 року транспортний засіб оформили на підконтрольну хабародавцю фірму, проте фактично автомобілем користувалися сам посадовець СБУ та його дружина - зазначили в НАБУ.

Про підозру повідомлено наступним фігурантам:

посадовцю СБУ - ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 2 ст. 387 КК України (розголошення даних досудового розслідування);

довіреній особі одного з бенефіціарів групи «Приват» - ч. 3 ст. 369 КК України (надання неправомірної вигоди службовій особі);

колишньому директору з буріння АТ «Укргазвидобування» - ч. 3 ст. 369 КК України.

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