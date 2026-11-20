Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили руководителя одного из подразделений Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины в разглашении сведений досудебного расследования и получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.

Детали

Как установило следствие, должностное лицо наладило системный канал передачи информации с ограниченным доступом заинтересованным лицам в обмен на дорогие подарки и услуги. Так, во время осуществления оперативного сопровождения по делу НАБУ и САП относительно завладения нефтью и нефтепродуктами ПАО "Укрнафта" служащий согласился сливать тайну следствия. В конце 2024 года он договорился с доверенным лицом одного из бенефициаров группы "Приват".

Они договорились передавать информацию о ходе расследования и запланированных следственных действиях. Полученные данные помогали фигурантам обходить ограничения в связи с санкциями, арестом активов и розыском. В качестве неправомерной выгоды за эти услуги доверенное лицо оплатило для должностного лица СБУ проживание в отеле Radisson Blu Resort Bukovel стоимостью 160 000 гривен — в конце декабря 2024 года в оплаченном номере отдыхала его жена с детьми — говорится в сообщении НАБУ.

Также в 2023 году то же должностное лицо вступило в коррупционный сговор с тогдашним директором по бурению АО "Укргаздобыча" (входит в группу "Нафтогаз").

Должностное лицо СБУ согласилось за вознаграждение предоставлять ему информацию с ограниченным доступом — в частности, из закрытых государственных баз данных, а также сведения, находящиеся в распоряжении операторов и провайдеров телекоммуникаций. За предоставление этих данных бывший топ-менеджер общества приобрел для служащего автомобиль BMW X5. Для конспирации в июне 2023 года транспортное средство оформили на подконтрольную взяткодателю фирму, однако фактически автомобилем пользовались сам сотрудник СБУ и его жена — отметили в НАБУ.

О подозрении сообщено следующим фигурантам:

должностному лицу СБУ — ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 2 ст. 387 УК Украины (разглашение данных досудебного расследования);

доверенному лицу одного из бенефициаров группы «Приват» — ч. 3 ст. 369 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу);

бывшему директору по бурению АО «Укргаздобыча» — ч. 3 ст. 369 УК Украины.

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