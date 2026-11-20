Получил BMW X5 в обмен на продажу секретов: должностному лицу СБУ сообщили о подозрении
Киев • УНН
Должностное лицо СБУ, по данным НАБУ, передавало закрытые данные в обмен на подарки и услуги. Среди вознаграждений — отдых за 160 тысяч гривен и BMW X5.
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили руководителя одного из подразделений Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины в разглашении сведений досудебного расследования и получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.
Детали
Как установило следствие, должностное лицо наладило системный канал передачи информации с ограниченным доступом заинтересованным лицам в обмен на дорогие подарки и услуги. Так, во время осуществления оперативного сопровождения по делу НАБУ и САП относительно завладения нефтью и нефтепродуктами ПАО "Укрнафта" служащий согласился сливать тайну следствия. В конце 2024 года он договорился с доверенным лицом одного из бенефициаров группы "Приват".
Они договорились передавать информацию о ходе расследования и запланированных следственных действиях. Полученные данные помогали фигурантам обходить ограничения в связи с санкциями, арестом активов и розыском. В качестве неправомерной выгоды за эти услуги доверенное лицо оплатило для должностного лица СБУ проживание в отеле Radisson Blu Resort Bukovel стоимостью 160 000 гривен — в конце декабря 2024 года в оплаченном номере отдыхала его жена с детьми
Также в 2023 году то же должностное лицо вступило в коррупционный сговор с тогдашним директором по бурению АО "Укргаздобыча" (входит в группу "Нафтогаз").
Должностное лицо СБУ согласилось за вознаграждение предоставлять ему информацию с ограниченным доступом — в частности, из закрытых государственных баз данных, а также сведения, находящиеся в распоряжении операторов и провайдеров телекоммуникаций. За предоставление этих данных бывший топ-менеджер общества приобрел для служащего автомобиль BMW X5. Для конспирации в июне 2023 года транспортное средство оформили на подконтрольную взяткодателю фирму, однако фактически автомобилем пользовались сам сотрудник СБУ и его жена
О подозрении сообщено следующим фигурантам:
- должностному лицу СБУ — ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 2 ст. 387 УК Украины (разглашение данных досудебного расследования);
- доверенному лицу одного из бенефициаров группы «Приват»
— ч. 3 ст. 369 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу);
- бывшему директору по бурению АО
«Укргаздобыча» — ч. 3 ст. 369 УК Украины.
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